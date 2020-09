Putbus

Lachen aus vollem Herzen können Kabarett-Fans ab dem 13. September im Theater Putbus. Die Mitglieder des Fördervereins Theater Putbus und Mitarbeiter des Theaters laden zur inzwischen 24. Auflage der Rügener Kabarett-Regatta.

Vier Wochen lang wird alles aufs Korn genommen, was den Kabarettisten auf der Seele brennt oder quer im Magen liegt, und das mit ganz viel Spaß und Ironie, mit bestechendem Wortwitz, scharfer Zunge und musikalisch verpackt, wie Brigitte Krooß vom Förderverein meint.

Vom Louis de Funès des deutschen Kabaretts bis zum lustigen Seelsorger

Den Regatta-Auftakt bestreit traditionell der gewählte Publikumsliebling des Vorjahres. „In jedem Jahr haben die Zuschauer die Möglichkeit, per Abstimmung über den Publikumsliebling zu entscheiden“, erklärt Brigitte Krooß. Im vergangenen Jahr ist dieser Titel Lothar Bölck mit seinem Programm „Pfortissimo“ zuteil geworden. Bölck wird gern als der „ Louis de Funès des deutschen Kabaretts“ bezeichnet. Bekannt aus dem MDR-Fernsehen als Pörtner aus dem „Kanzleramt Pforte D“, wird er die Besucher am 13. und 15. September satirisch und mit unschlagbarem Wortwitz durch sein Kanzleramt führen.

„Das Ende der Bescheidenheit“, heißt das Programm von Anka Zink am 17. und 18. September. Anka Zink fragt ihre Gäste, ob sie denn auch so viele Talente hätten, die sie der Welt zeigen könnten, wenn die Welt endlich mal zu ihnen hingucken würde? Und sie stellt schließlich fest: Für Bescheidenheit ist in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. Es wird immer wichtiger, wichtig zu sein, sonst kommt man unter die Räder.

Lothar Bölck mit seinem Programm „Pfortissimo – oder Rest of Pförtner“ gibt als Publikumsliebling des vergangenen Jahres den diesjährigen Auftakt. Quelle: Detlef Schroeder

„Nibel auf Lunge – Wagner für Banausen“, heißt es am 21. und 22. September vom Theater mittendrin & Wolf Mihm.

Lutz von Rosenberg Lipinsky, „ Deutschlands lustigster Seelsorger“, setzt am 23. und 24. September mit seinem Programm „Demokratur oder: Die Wahl der Qual“ die Regattasegel neu. Seit Jahren sorgt er sich unterhaltsam und intelligent um die deutsche Seele. Und diese wühlt sich derzeit auf wie selten. In seinem neuen Programm geht er nun an die Wurzeln. Er recherchiert, stellt dar, aus und bloß – und die Systemfrage: Wozu Demokratie?

Von musikalischer Küche bis zu Widersprüche von Gesellschaft und Politik

Weiter geht die Regatta mit André Hartmann am 25. September mit seiner musikalisch vollwertigen Solo-Koch-Show „Veganissimo“. Ohne Herd und Abzugshaube trifft er genau den Nerv der Zeit. Stimmenimitator und Tastengenie Hartmann hat für sein neues Programm eine zusätzliche Taste ins Klavier eingebaut! Von Dinner bis Dönerbude ist man sich einig: Hartmann hat das große „Fleischlos“ gezogen. Vegan ist das denn?!

Bei Michael Krebs geht am 28. und 29. September alles auf Neustart. Endlich wieder Musik und Theater! Zwar vor streng limitiertem Publikum, aber live. Um das zu feiern, spielt er ein Best-of-Programm, das er extra für diese außergewöhnliche Situation zusammengestellt hat. Mit „Willkommen zurück – Das Neustartkonzert“ präsentiert er seine lustigsten Lieder und Geschichten und natürlich auch die aktuellen.

Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist Chin Meyer bringt am 1. und 2. Oktober mit seinem Programm „Leben im Plus – Kabarett, Geld und mehr“ frischen Wind auf die Putbuser Kabarettbühne. Geistvoll und bissig durchforstet er die herrlich absurden Widersprüche von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

Berliner Distel gibt den krönenden Abschluss

Anne Folger wird am 6. und 7. Oktober mit ihrem Programm „Selbstläufer“ Kabarett und Musik in ganz neuer, eigener Weise auf den Punkt bringen, und das unter dem Motto: Klavierkabarett, Klassik-Crossover – Parole? Fein beobachtet und in Komik verpackt erzählt Anne Folger in ihrer Musik und ihren Texten unter anderem von der Verwandtschaft zwischen Beatles und Bach, vom missachteten Klavierhocker, der ein Solo gibt und von Verdis posthumen Protest gegen Aida.

Am 12. und 13. Oktober sorgt die Berliner Distel mit Lach- und Machtgeschichten zur Lage der Nation für „Skandal im Spreebezirk“. Berlin verkommt zur Provinz im großen Skandaltheater. Und nur ein kleines, unbeugsames Kabarett, umgeben von gefestigten Politiklagern, hält dagegen und stellt sich den großen Fettnäpfen: Von German Angst bis zum politisch korrekten Kinderfasching. 100 Minuten Kabarett for Future – garantiert nicht skandalfrei und garantiert nicht nur freitags.

„Wir freuen uns sehr, dass die Regatta auch in diesem Jahr – wenn auch unter schwierigen Bedingungen – ihren Platz als besonderes Highlight im Theater Putbus weiter behauptet“, sagt Brigitte Krooß.

Karten gibt’s nur in begrenzter Anzahl Härtetest für die Lachmuskeln: 17 Termine hält die diesjährige Kabarett-Regatta im Theater Putbus bereit. Den Auftakt gibt am 13. September Lothar Bölck mit seinem Programm „Pfortissimo – oder Rest of Pförtner“ um 18 Uhr. Alle weiteren Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten können telefonisch unter 038 301 / 808 330 reserviert oder in allen Vorverkaufsstellen auf Rügen und über die Internetseite des Theater Vorpommerns unter www.theater-vorpommern.de erworben werden. Aufgrund der bestehenden Covid-19-Regelungen werden Karten in verminderter Anzahl – zur Einhaltung des Abstands von 1,50 Metern zwischen den Sitzplätzen – verkauft.

Von Anja Krüger