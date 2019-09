Rügens Waisen-Kätzchen bekommen das Fläschchen

Gnies

Sie sind so süß! Und so hungrig! Die sechs kleinen Katzenbabys, deren Mutter auf Rügen vor einigen Tagen überfahren wurden, werden jetzt von Sabine Faulhaber, ihrem zehnjährigen Sohn Noah, Freundin Kathrin und Hündin Nahla versorgt. Nahla sorgt dabei vor allem für die Körperhygiene und spendet Wärme. Die menschliche Katzenmutti Sabine Faulhaber gibt das Fläschchen und führt penibel Buch über die Gewichtszunahme ihrer Schützlinge. Der richtige Katzenvater Kasper schleicht indes gelegentlich vor dem Haus der Faulhabers in Gnies herum.

Sabine Faulhaber kann nur hoffen, alle sechs Katzenbabys durchzubringen. Erst wenn diese vier Wochen alt sind und feste Nahrung vertragen, seien sie über den Berg, hat ihr die Tierärztin erklärt. Bis dahin kann sie die Futter-Intervalle schrittweise auf vier Stunden und die Menge von anfangs nur ein, zwei auf bis zu 20 Milliliter Milch erhöhen. Das Geburtsgewicht kleiner Katzen liegt zwischen 60 und 110 Gramm und sollte sich nach vier Wochen etwa verfünffacht haben.

Zur Galerie Sie sind noch so klein: Mit einer Flasche werden die verwaisten Tierbabys von Familie Fehlhaber und Freunden aufgepäppelt. Hündin Nahla ist für die Kuscheleinheiten zuständig.

Alle Tiere bereits vergeben

Bevor ein Katzenbaby zwölf Wochen alt ist, sollte es nicht von der Katzenmutter getrennt werden. Ähnlich wie bei Hunden gilt zudem, dass Katzen, die 14 Wochen oder länger bei ihrer Mutter bleiben dürfen, weniger Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Interessenten, die sich der Kätzchen annehmen sucht Sabine Faulhaber aber nicht mehr. „Alle Kätzchen sind bereits in meinem Bekanntenkreis vergeben.“

Die OSTSEE-ZEITUNG wird das Schicksal der Kätzchen weiter begleiten und unregelmäßig weitere Videos veröffentlichen.

Video von der Fütterung

