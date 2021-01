Rügen

Karin Koßmann ist gebürtig aus Wipperfürth im Bergischen Land. Ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau machte sie in Lennep bei Düsseldorf und arbeitete danach in Hotels in verschiedenen Städten, bis sie sich im Berliner Sheraton in einen Arbeitskollegen verliebte. Das Paar bekam 1994 das erste gemeinsame Kind und zog nach Rügen, als der Mann dort ein Jobangebot bekam. Es folgten zwei weitere Kinder, bevor Karin Koßmann ihren alten Beruf wiederaufnahm.

Die Kinder sind mittlerweile flügge und sie lebt mit einem neuen Partner in Bergen. Täglich fährt sie, wenn nicht Corona das normale Leben ausbremst, mit dem Fahrrad nach Putbus zu ihrer Arbeitsstelle bei einer Reiseagentur. Die Hobbys der heute 56-Jährigen sind Joggen und Walken – neuerdings am liebsten in Barfußschuhen. An Rügen schätzt sie vor allem die landschaftliche Vielfalt. „Ich hatte schon überlegt, wieder wegzuziehen, bin aber inzwischen doch richtig froh, hiergeblieben zu sein“, sagt sie.

