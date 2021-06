Polchow

Der Weg zur Arbeit führt Karola Jesche tagtäglich an einen der schönsten Orte der Insel Rügen: an den Königsstuhl. Seit sieben Jahren leitet die Rüganerin das Bistro im dortigen Nationalparkzentrum. Zuvor war die gelernte Restaurantfachfrau in der Hotellerie auf Rügen tätig.

Von der schönen Landschaft der Insel kann sie gar nicht genug bekommen und so streift sie auch in der Freizeit durch den Nationalpark und durch andere Gegenden der Insel. Die einzigartige Natur Rügens fängt sie in den Bildern ein, die sie mit ihrer Digitalkamera macht. Ob die Kreideküste von unten, die Sonnenauf- oder -untergänge an Rügens Küsten – Landschaftsmotive sind ihr am liebsten. Von Zeit zu Zeit zeigt sie ein paar besonders gelungene Bilder anderen Mitgliedern von Fotogruppen im Internet.

Karola Jesche lebt mit ihrem Mann in ihrem Heimatort Polchow; die Söhne der 55-Jährigen sind mittlerweile erwachsen. Sie liebt auch privat das Kochen und Backen und kümmert sich zu Hause noch um zwei namenlose Hühner. Die sorgen nicht nur für Eier, sondern auch für manchen Lacher. „Die haben beim Futter eine ganz eigene Vorliebe entwickelt“, erzählt die Insulanerin. Zum Beispiel lieben die Hennen Tomaten und Bananen, verschmähen aber das klassische Weißbrot. Egal, winkt Karola Jesche ab, schließlich sollen die Tiere auch nicht gemästet werden und im Kochtopf landen, sondern sich einfach wohl fühlen.

Von Maik Trettin