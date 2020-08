Sellin

Karolina Miething erblickte im polnischen Sulecin das Licht der Welt. Sie studierte Germanistik und Grundschulpädagogik und kam 2007 erstmals mit ihrer Schwester nach Rügen. Die beiden Studentinnen arbeiteten den Sommer über im Gutshaus Krimvitz, und Karolina lernte auf der Insel ihren zukünftigen Mann kennen.

Nach vier Jahren zog die heute 35-Jährige, als sie ihr Studium beendet hatte, nach Putbus. Sie arbeitete anfangs in einer Heimeinrichtung für Kinder und seit 2016 als Grundschullehrerin in Garz. „Das war von jeher mein Traum – es ist mir sehr wichtig, in meinem Beruf zu arbeiten“, verrät sie.

Mittlerweile lebt sie mit ihrem Mann, der eine Teestube in Baabe betreibt, dem einjährigen Sohn und Hündin Luna in Sellin. Die Familie unternimmt gern gemeinsame Radtouren und Wanderungen in der Granitz. „Mittlerweile bin ich auf Rügen angekommen. Hier ist das Leben sehr entspannt und das Kind kann naturnah aufwachsen, das ist schön“, meint sie.

Von Christa Driest