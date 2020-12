Putbus

Judith Schröder stammt aus Rostock, wo sie aufwuchs, bis die Familie nach der Wende ins westfälische Münster zog. Sie machte ihr Abitur und kehrte mit 24 Jahren zurück in den Norden, um das IT-College in Putbus zu besuchen. In den zwei Jahren, in denen sie auf Rügen lebte, entstand eine enge Bindung an die Insel und die heute 35-Jährige kehrte, auch als sie in Stralsund Arbeit fand, so oft es ging dorthin zurück.

Im März des letzten Jahres verlegte die Mutter einer zwölfjährigen Tochter den Lebensmittelpunkt nach Hamburg, wo sie bei der Polizei der Hansestadt arbeitet. „Aber ich komme her, so oft ich kann“, verrät sie. Vier ihrer Freundinnen leben in Prora und so ist die Freude jedes Mal groß, wenn sich ein Wochenendausflug an die Küste realisieren lässt. Immer dabei ist der kleine „Balou“, ein Rüde der Rasse Morkie, mit dem Judith Schröder gern Strandspaziergänge unternimmt. „Die hiesige Region werde ich immer im Herzen behalten“, sagt sie.

Von Christa Driest