Göhren

Premiere im Ostseebad Göhren: Zum ersten Mal hat ein Kinder- und Jugendrat Rederecht in der Gemeindevertretung. Künftig können die beiden Sprecher des neuen Gremiums im Parlament ihre Stimme erheben, wenn es um die Belange der jungen Göhrener geht. Der Gemeinderat hatte im letzten Jahr dafür grünes Licht gegeben. Auf der Sitzung am Montag stellten sich nun die fünf Gründungsmitglieder vor und übten als erste Lektion im Politikbetrieb gleich Geduld. Fast zwei Stunden hatten Judy, Markus, Lea, Malia und Noah bis zu ihrem ersten großen Auftritt warten müssen, ernteten dann aber für ihr Engagement Applaus von den Volksvertretern. „Ich finde es schön, dass Kinder und Jugendliche jetzt mitbestimmen können“, erklärte Noah. „Es wäre schön, wenn wir etwas erreichen können, damit der Ort noch schöner wird“, ergänzte Malia.

Spielplatz am Heimatmuseum

Der Jugend im Ort solle mehr geboten werden, sind sich die fünf jungen Leute, die die 7. und 8. Klasse besuchen, einig. Ihr erster Wunsch: Der Ruth-Bahls-Platz am Heimatmuseum im Ortszentrum soll ein Spielplatz werden. „Wir möchten überdachte Sitzmöglichkeiten“, so Markus. Bisher ziehen die Jugendlichen durch den Ort und finden sich dann meist auf dem Parkhausdach ein. Natürlich würden sie auch regelmäßig den Jugendklub an der Schule besuchen. Doch dieser müsste dringend renoviert werden. In ihrer Freizeit treffen sich die Jugendlichen auch gerne auf dem Sportplatz am Südstrand. Dieser sei jetzt aber eingezäunt und zudem würden gleich nebenan Hunde frei herumlaufen, so Malia, deren Mutter Gemeindevertreterin ist.

Beirat wurde am 2. März gegründet

Judy und Markus sind die beiden Sprecher des Kinder- und Jugendrates Göhren (KIJUGÖ), der am 2. März offiziell gegründet wurde. Den Anstoß dazu hatte Gemeindevertreterin Nadine Förster auf der Einwohnerversammlung im Oktober letzten Jahres gegeben, wo sie unter dem Motto „Unser Ort hat Zukunft“ einen Ausblick auf künftige Ideen für eine ganzheitliche und zukunftsfähige Ortsentwicklung gab, die für Gäste und Einheimische gleichermaßen attraktiv ist.

In den nächsten Wochen und Monaten werden die jungen Leute nun an die Themen eines solchen Gremiums herangeführt. Dabei werden Nadine Förster und die neue Jugendklubleiterin Lina Auffarth die Kinder- und Jugendlichen begleiten. Erste Schritte sind dabei die Satzung und die Aufgabenverteilung. „Um den Kinder- und Jugendrat bekannt zu machen und weitere Mitglieder zu gewinnen, wird auch ein kleines Video gedreht“, so Nadine Förster. Die Gemeindevertreterin, die gerade zur Frau des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gekürt wurde, hat dafür Fördermittel einwerben können. Außerdem wurde der KIJUGÖ zum Kinder- und Jugendparlamentstreffen im Juni in Teterow eingeladen. „Das Camp dient dazu, sich gegenseitig kennenzulernen und zu vernetzen“, so Förster.

Ideen zur Verbesserung des Ortes

Die 42-Jährige brachte während der Sitzung zudem einen entsprechenden Antrag ein, in Göhren den 1. Innovationspreis sowie den 1. Kinder- & Jugendinnovationspreis der Gemeinde auszuloben. Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. Alle in der Gemeinde lebenden Personen im Alter von 6 bis 99 Jahren sollen angesprochen werden, ihre Ideen zur Verbesserung des Ortes einzureichen.

„Beide Preise zielen darauf ab, die Interessen der Einwohner ausdrücklich und in hohem Maß zu berücksichtigen. Gemeinsam oder einzeln soll darüber nachgedacht werden, welche Veränderungen man sich im Ort wünscht, damit er eine gute Lebensqualität bietet“, so Förster. Der Wettbewerb erprobe damit eine neue Form der Bürgerbeteiligung und sei Bestandteil fortlaufender Bemühungen der Gemeinde, soziales und kulturelles Leben zu fördern.

Einsendeschluss ist der 31. Mai

Bis zum 31. Mai können Ideen eingereicht werden. Das Format dabei ist frei wählbar: Es kann ein Text, ein Video oder auch ein Entwurf eingereicht werden. Bis zur Gemeinderatssitzung am 5. September wird dann eine Jury einen Gewinner pro Kategorie aus den eingereichten Bewerbungen auswählen. Der Jury werden neben fünf Gemeindevertretern auch fünf Einwohner angehören.

Finanziert wird der 1. Göhrener Innovationspreis aus dem Preisgeld des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft 2021“, bei dem das Ostseebad den dritten Platz belegte und 1000 Euro gewann. Für den 1. Kinder- & Jugendinnovationspreis wird in gleicher Höhe Fördergeld der Kreuzberger Kinderstiftung bereitgestellt. Die prämierten Ideen sollen dann ab September umgesetzt werden, so der Zeitplan.

Von Gerit Herold