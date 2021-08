Kap Arkona

Mehr als ein Dutzend Bands von der Insel und aus Stralsund wollen am kommenden Wochenende das Kap erklingen lassen. Dort gibt es Freitag und Sonnabend jeweils von 12 bis 17 Uhr Blues, Rock ’n’ Roll, Schlager, Hits und Klassiker auf die Ohren. „Eigentlich hatten wir den Rundgang am Kap zur Musikmeile machen wollen und geplant, die Bands wie im Vorjahr an nur einem Tag an verschiedenen Orten am gesamten Tourismusgebiet Kap Arkona auftreten zu lassen.

Wegen der unsicheren Wetterprognose stellen wir nun aber überdachte Bühnen zur Verfügung und strecken die Veranstaltung dafür auf zwei Tage“, sagt Andreas Heinemann von der Tourismusgesellschaft. So spielen am Parkplatz und auf dem Rügenhof Freitag und Sonnabend abwechselnd drei Bands.

Die Schwestern Anja und Louisa Gaudes treten als Gitarren-Duo auf, wenn „Das Kap erklingt“. Quelle: Agentur

Auftreten werden neben den Musikern vom Musikerstammtisch Putbus um Jens Syllwasschy auch die Wittower Schiffsmusikanten mit maritimem Liedgut, das Party Duo Ragadingdong und die Schwestern Anja und Louisa Gaudes aus Stralsund. Die beiden Jungs von Ragadingdong möchten in ihren Auftritten Hits mit Witz präsentieren, aber auch „gefühlvolle Balladen und coole Medleys“ vortragen. Die Gaudes-Schwestern begannen ihre musikalische Karriere in Gera, wo sie klassische und später E-Gitarre erlernten. Nach Erfolgen beim Wettbewerb Jugend musiziert und ihrem Umzug nach Stralsund bieten sie nun ihrerseits Unterricht und Konzerte an.

Plattform für Musiker der Region soll entstehen

„Wir bieten damit im zweiten Jahr Rügener und Stralsunder Musikern eine Plattform, wo sie zu vernünftigen Gagen auftreten können. Das soll eine dauerhafte Einrichtung werden, wie sie früher unser Theatersommer darstellte, den wir vielleicht wiederbeleben möchten“, so Andreas Heinemann.

Besucher können ihr Fahrzeug am Großparkplatz abstellen und anschließend die Idylle des Nordkaps mit dem Rügenhof, der Einkaufsmeile, dem Kap mit seinen Türmen, dem Peilturm mit dem schönsten Ausblick sowie das Fischerdorf Vitt mit seiner malerischen Atmosphäre genießen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung wird von der Tourismusgesellschaft bestritten, die auch die Gagen zahlt.

Von Uwe Driest