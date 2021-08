Rügen: Klönschnack und Kleinkunst im Schachlokal

Bergen

Die Pläne für die Eröffnung von Bergens neuer Kulturstätte hatte der Lockdown noch durchkreuzt, aber jetzt soll es losgehen. Im Dezember vergangenen Jahres hatten der Arzt Einhard Schmidt und seine Mitstreiter von der „Schnack-, Lach und Schachgesellschaft“ das Lokal in der Dammstraße 40 bezogen, in der es künftig Vorträge und kulturelle Veranstaltungen geben wird. Weil dort zugleich der Bergener Schachverein „Rugia“ residiert, heißt das Lokal nun „Rochade - zum Schacheck“.

Nun sei der 80 Quadratmeter große, überwiegend in dunklem Holz gehaltene Raum frisch renoviert und wird zum „Ort der Begegnung, „wo sowohl Schach gespielt, als auch regelmäßige, wöchentliche Kulturveranstaltungen und Vorträge mit anschließendem Gespräch stattfinden“, so Schmidt. „Thematisch sind dabei keine Grenzen gesetzt und wer sich mit einem Beitrag einbringen möchte, ist herzlich eingeladen.“ Klönschnack und Kleinkunst werden in der „Rochade“ ehrenamtlich organisiert.

Den Anfang macht am kommenden Mittwoch (1. September) Hans-Jürgen Schult, der aus dem „Alltag eines Lokführers“ berichtet. Das Programm hängt in einem Schaukasten vor dem Lokal aus. Wer anderen Menschen einmal von „seinem“ Thema erzählen oder sich zu einem Abend anmelden möchte, kann dies unter unter Telefon 0160-5784040 (auch WhatsApp) oder Email rochade20@web.de möglich. Die Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr, um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Der Eintritt ist frei, es wird lediglich um einen symbolischen Euro gebeten.

Von ud