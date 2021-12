Insel Rügen

Schuhe aus, Gummistiefel an, Gummistiefel abputzen, Gummistiefel aus, Schuhe an, Fußmatte ausklopfen. Fegen. Und nun friert das Zeug auch noch fest! „Ding-dong“ an der Wohnungstür - der Paketbote. Runter. Fegen. Reicht nicht. Wischen. Wer auf dem Land lebt, weiß wovon ich spreche und wie viel Zeit einzuplanen ist. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mich in Richtung der berühmten Frau Gloer aus dem Werner-Film entwickle, die sofort „Schuhä aus!“ ruft, sobald sich ein Mensch nähert.

Wie befreiend ist es dann von einem Vorpommerschen Brauch zum Jahreswechsel zu lesen. Gunnar Möller hat kürzlich ein Buch über eben solche Traditionen verfasst. Einer ist leider verschwunden: Das Pantoffelwerfen zum Jahreswechsel. Dazu stellten sich unverheiratete junge Frauen oder weibliche Bedienstete mit dem Rücken zur Stube in die Tür „und haben dann ihre Pantoffeln so über den Kopf weggeschleudert, vom Fuß her“. Die Stellung der weggefeuerten Pantoffel sollte Aufschluss geben über den Verbleib der Person im Haushalt. Ich versuche mich am Gummistiefel. Dieser verbleibt fest am Fuß: Immerhin keine Verletzten. Und: Ich bleibe wohl hier.

Von Anne Ziebarth