Insel Rügen

Das Thema Blitzer lässt mich derzeit irgendwie nicht los. Fast täglich grüße ich den petrolfarbenen Van auf der Bundesstraße 96 zwischen Kubbelkower Kreisel und Hansa-Brücke. Am Donnerstag habe ich über den mobilen Blitzeranhänger des Landkreises berichtet. Noch hat er keinen Namen, wie anders die Situation in Bielefeld. „Guntram“ heißt der Blitzeranhänger hier – warum auch immer. Trotz des persönlichen Charakters allerdings wurde Guntram Anfang des Jahres etwas wohl denkwürdiges verpasst: ein Strafzettel.

Das Ordnungsamt hatte das mobile Radargerät auf einem Anhänger in einem Wohngebiet am Straßenrand wenige Meter an einer Einmündung platziert - entgegen der Fahrtrichtung. Weil aus seiner Sicht das Fahrzeug ordnungswidrig abgestellt war, stellte ein Polizeibeamter daher einen Strafzettel aus, hieß es von der Polizei in Bielefeld.

Zu einer Zahlung kam es allerdings nicht – für mobile Blitzgeräte gelten Sonderregelungen. So kann unser kreiseigener „Vollstrecker“ stehen, wie er möchte. Zur Not auch auf dem Kopf!

Von Anne Ziebarth