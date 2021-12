Zirkow

Heute haben wir es in der Kategorie Gesicht der Insel mit einer echten Weltenbummlerin zu tun. Cornelia Brähmer stammt ursprünglich aus Ueckermünde und ist schon gut rumgekommen in der Welt: Sie hat schon in Versailles, in Bayern, in Düsseldorf und Berlin gelebt. Von dort aus ging es 2017 gemeinsam mit Pferden und Freunden auf die schöne Insel Rügen.

„Hier in Zirkow haben wir ideale Bedingungen für unser gemeinsames Projekt, das Pferdetheater, gefunden und fühlen uns sehr wohl. Es ist etwas ganz Besonderes, mit den Pferden zu arbeiten und gemeinsam mit ihnen Bewegung zu erleben, zu sehen, wie sie immer stärker und schöner werden.

Das macht unglaublich viel Freude“, schwärmt die 42-Jährige. In die Pferde investiert sie ihre ganze Freizeit. „Das erfüllt mich und ergänzt gut meinen Beruf, ich arbeite im Umweltschutz in der Kreisverwaltung.“

Von Gaia Born