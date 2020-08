Sassnitz

Was für eine Aufnahme: Der Naturfotograf Timm Allrich stand deshalb besonders früh auf, um diesen Moment einzufangen. Er fotografierte von der Viktoriasicht den Königsstuhl. In der Ferne erwacht mit dem Sonnenaufgang der Tag. Am Himmel ist der Komet Neowise zu sehen. Eine besondere Aufnahme vom Naturschauspiel am sternenklaren Himmel über dem Nationalpark Jasmund.

„Wäre der Komet schon Anfang des Jahres zu sehen gewesen, hätten diese Aufnahmen es auf jeden Fall in die Auswahl unserer derzeitigen Fotoausstellung ,30 Jahre Nationalparke in MV – Eine Hommage an die wilde Schönheit unserer Natur’ geschafft“, sagt Franziska Trommer, Sprecherin des Besucherzentrums vom Nationalparkzentrum Königsstuhl.

Am 23. Juli war der Komet der Erde am nächsten. Jetzt entschwindet er wieder in den Tiefen das Alls und wird dabei immer dunkler.

