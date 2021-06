Sellin

Das kommunale Testzentrum des Amtes Mönchgut-Granitz im Infopoint des Ostseebades Sellin schließt vorerst am Freitag, dem 26. Juni, um 18 Uhr. Wie das Amt mitteilt, geschieht dies aufgrund der durch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beschlossenen Lockerungen bezüglich der Testpflicht und aus wirtschaftlichen Gründen. Das Testzentrum war am 12. April eröffnet worden.

Das stationäre Testzentrum des DRK in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz im Selliner Seepark bleibt bestehen, informiert die Kurverwaltung Sellin. Dieses steht Einwohnern und Gästen zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: Montag, Dienstag Donnerstag von 8.15 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 16 Uhr, Mittwoch von 10.30 bis 12.00 Uhr sowie 12.30 bis 18.15 Uhr. Weiterhin ist am Freitag, dem 25. Juni, sowie dem 9. und 23. Juli sowie am Samstag, dem 17. und 31. Juli, von 10.30 bis 12.00 und 12.30 bis 18.15 Uhr geöffnet.

Von Gerit Herold