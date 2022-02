Rügen: Kommt der Kreativmarkt nach Putbus?

Putbus

Am Montag entscheidet sich, ob ein Kreativmarkt nach Putbus kommen wird. In den Jahren 2018 und 2019 war dieser am Großen Jasmunder Bodden in Lietzow angesiedelt. Die Betreiber wollen umziehen und wünschen sich eine künftige Ausrichtung am Hafen Lauterbach.

In den Ausschüssen wurde das Konzept des Marktes mit breiter Zustimmung begrüßt. Diskussionen gab es allerdings bei der Standortwahl. Denn neben dem Hafen waren auch der Schlosspark sowie die Fläche am Circus in Putbus im Gespräch. Die Tendenz geht aber in Richtung Lauterbach.

Schlosspark, Circus, Hafen

Was spricht für den Schlosspark? Er liegt zentral im Stadtkern. Die Infrastruktur mit Bus, Bahn und Auto sei gegeben. Hier wurde aber bereits angemerkt, dass die Stadt über zu wenig Parkplätze verfüge. Außerdem wird befürchtet, dass die Rasenfläche durch das ständige Auf- und Abbauen sowie durch die Menschenströme litte.

Was spricht für den Circus? Auch er liegt zentral in der Stadt Putbus und ist für Autos und Busse gut zu erreichen, der Bahnhof befindet sich in Reichweite. Allerdings müssen hier erst Stromverbindungen gelegt werden, damit der Markt stattfinden kann. Außerdem gibt es im unmittelbaren Umfeld keine sanitären Einrichtungen. Dixi-Toiletten am Circus aufzustellen, ist für Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) aber ein No-Go.

Was spricht für den Hafen? Bus, Bahn, Auto, Fähre: Der Hafen wäre für alle Verkehrsmittel gut zu erreichen, zudem verfüge Lauterbach über den größten Parkplatz mit rund 240 Stellflächen. Sollte sich der Markt vergrößern, bestünde hier allerdings kaum die Möglichkeit, zu erweitern. Im Schlosspark und am Circus wäre dies möglich. Außerdem wird befürchtet, der Autoverkehr in die Stadt Putbus würde extrem zunehmen.

Juni bis August

„Die erforderliche Infrastruktur mit notwendigen Strom- und Wasseranschlüssen sowie öffentlichen Toiletten ist am Hafen vorhanden“, heißt es in der Begründung der Beschlussfassung. Aufgrund der guten Anbindung biete dieser Standort die Möglichkeit, die Besucher bei An- und Abreise gut zu verteilen.

Geplant ist, dass der Markt in dem Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August immer mittwochs von 10 bis 17 Uhr stattfinden soll. „Unsere Wunschrichtung ist der Lauterbacher Hafen. Wir planen mit 30 bis 35 Ausstellern, die ihre Stände auf dem Platz am Leuchtturm aufbauen“, so Betreiberin Frauke Kasüske. Die Kunsthandwerker bieten dann kleine Workshops, wie Bernstein schleifen oder Korbflechten, an, auf einer Bühne könnten Lesungen und kleine Konzerte stattfinden und auch die Wiese neben dem Hafen wäre eine Option für weitere Aktivitäten.

Werbung in eigener Sache

„Die Attraktivität für einen Besuch des Hafens wird dadurch gesteigert. Synergieeffekte für die Stadt Putbus und umliegende Ortsteile werden geschaffen. Für den Standort Hafen Lauterbach bietet sich dadurch die Chance, das Niveau der Veranstaltungen anzuheben und Werbung in eigener Sache zu betreiben“, so die Begründung aus der Stadtverwaltung.

Abschließend beraten die Stadtvertreter über den Kreativmarkt in ihrer nächsten Sitzung. Diese findet am Montag, 21. Februar, um 18.30 Uhr in der Schule am Park in Putbus statt.

Von Mathias Otto