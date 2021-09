Bergen

„Let’s lach“ auf Rügen! Dazu hatte Entertainer Helge Schneider am Sonnabendabend eingeladen. Und rund 500 Zuschauer waren dazu zur Waldbühne in Bergen gekommen. Sie genossen eine Mischung aus schrägem Humor, Wortwitz und anspruchsvoller Jazzmusik und einen gut gelaunten Unterhalter.

Dass der 66-Jährige vor allem auch ein exzellenter Musiker ist, bewies er spielend. Abwechselnd griff er gekonnt zu Klavier, Trompete, Saxophon, Kontrabass und Vibraphon. Ihm musikalisch zur Seite standen Gitarrist Sandro Giampietro und sein elfjähriger Sohn Charlie am Schlagzeug. Vor allem der Schneider-Sprössling sorgte dabei mit seinen furiosen Soli für Szenenapplaus.

Schon zum dritten Mal auf Rügen

„Achtet auf meine Texte, sie sind sozialkritisch, politisch und teilweise auch total langweilig“, ulkte der Universalkünstler. Einige Lieder hatte er auf Rügen zugeschnitten, so wie das vom Meisenmann. „Als er über die Brücke fliegt, schon von Weitem auf der Insel, auf, drauf“, hämmerte Schneider.

Er sei schon zum dritten Mal auf Rügen. Daher wisse er, dass es wichtig sei, auf Rügen und nicht in Rügen zu sagen, hatte er gleich zu Konzertbeginn betont. Mit den lokalen Präpositionen kokettierte der Musiker und Komiker durch sein gesamtes Programm und freute sich immer wieder spitzbübisch, wenn ihn das Publikum bei einem offensichtlich absichtlichen Versprecher lautstark korrigierte.

Also Sophia Loren am FKK-Strand

Oder als im Sylt rauszurutschen drohte. „Äh, ich mach nur Spaß. Das ist doch hier nicht das Sylt der Armen.“ Rügen sei ein schönes Fleckchen Erde. „Ich war auch am FKK-Strand. Ich war verkleidet als Sophia Loren. Habt ihr mich gesehen?“ Sonst würden ihn alle sofort am FKK-Strand erkennen wegen seiner drei Spuren im Sand.

Begleitet wurde Helge Schneider von Gitarrist Sandro Giampietro, Teekoch Bodo (l.) und seinem elfjährigen Sohn Charlie am Schlagzeug. Quelle: Gerit Herold

Für laute Lacher sorgten auch etliche Wort-Verdrehungen, vor allem für einen geschlechtsbewussten Sprachgebrauch. Nachdem ihm Teekoch Bodo mehrfach das Getränk gereicht hatte, verriet er kurzerhand: „Ich bin Teeist.“ Gut an kam auch der Sprechgesang über das Institut Lotusblüte, wo man sich mit dem Öl seiner Wahl verwöhnen lassen kann – für die Älteren Altöl. „Hier können Sie den Alltag vergessen, die Arbeit auf dem Amt“, säuselte Schneider. Für Vegetarier gibt es eine Fuhre Heu, Öffnungszeiten sind Dienstag.

„Entschuldigung, Entschuldigung, auf Rügen!“

Nach gut zwei Stunden ohne die angekündigte Pause ging ein unterhaltsamer, wettermäßig zunehmend windiger Abend zu Ende, bei dem auch der Klassiker „Katzenklo“ nicht fehlen durfte. In der vom Publikum verlangten Zugabe dann der amüsante Versuch einer Liebeserklärung: „Auch ich muss diese Insel bald wieder verlassen. Diese Insel, die mir so viel bedeutet. . .dieses kleine verzauberte Inselchen. . .hier gehen die Uhren noch anders, hier sind die Menschen noch nett, zuvorkommend. Das singe ich zwar in jeder Stadt, aber hier meine ich es ehrlich. Woanders tue ich lügen, aber doch nicht hier, in Rügen, Entschuldigung, Entschuldigung, auf Rügen!“

Er wohne sehr weit weg, deshalb komme er übers Wochenende nicht hierher, wie andere, feixte Schneider und gab zum Konzertabschluss ein Statement, das den Zuschauern gefiel: „Wir sind original Rügen-Schweine!“

Von Gerit Herold