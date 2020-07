Putbus

Diese „Dame“ kokettiert nicht mit ihrem Alter. Sie weiß es schlichtweg selbst nicht mehr so ganz genau, wann ihre Schöpfung beendet war. Was das Geburtsjahr angeht, muss sich das Theater in Putbus auf die Zeitungsleute verlassen. Lange Zeit ging man davon aus, dass es 1821 eröffnet wurde. Doch in der „Stralsundischen Zeitung“ findet sich im Juli 1820 ein Bericht über die Eröffnung der neuen Putbusser Spielstätte. „Das Leben ein Traum“, ein romantisches Schauspiel von Dr. Carl Schöne nach der Vorlage des spanischen Dichters Calderon, wurde passenderweise auf der Bühne gezeigt. 200 Jahre später feierten hunderte Rüganer und Gäste das Jubiläum in der ehemaligen Residenzstadt – nur nicht im Theater. Angesichts der Corona-Krise blieben dessen Türen am Sonntag verschlossen. Stattdessen spielten vor dem Schauspielhaus, an den Schlossterrassen, der Orangerie, dem Marstall, dem Puppenmuseum und im Rosencafé Musiker der Region populäre Musik.

Theaterleitung hat Festveranstaltung verschoben

Wäre es nach dem Theater Vorpommern gegangen, zu der die Putbusser Spielstätte seit 2006 gehört, gäbe es in diesem Jahr keine Geburtstagsüberraschung für die Rügener Theaterfreunde. Die vorgesehene Festveranstaltung verschoben die Verantwortlichen wegen der Corona-Beschränkungen auf den März des kommenden Jahres. Ebenfalls 2021 soll ein Musical von Theaterleiter Peter Gestwa zu sehen sein. Darin geht es um den Fürsten und Theatergründer. Die Vorstellungen stehen nach derzeitigen Planungen verteilt über die gesamte Spielzeit immer mal wieder auf dem Plan. Und auch die Oper „Der Apotheker“, die in der Originalfassung aufgeführt werden soll, werden die Zuschauer frühestens im kommenden Jahr zu sehen bekommen.

Anzeige

Zweifel am Datum für das Jubiläum

Vielleicht, sagt Klaus Möbus schmunzelnd, sei das ein Zeichen. Der Vorsitzende des Fördervereins war und bleibt skeptisch, was das Eröffnungsjahr angeht. „1819 wurde der Grundstein gelegt. Und ein Jahr später soll alles fertig gewesen sein?“ Er zieht die Augenbrauen hoch. Provisorisch, möglicherweise, um ein Stück auf die Bühne zu bringen und dann weiter zu bauen. „Aber es stand ja schließlich am 20. Juli 1820 in der Zeitung“, winkt er ab. „Dann muss es ja stimmen“, fügt er augenzwinkernd hinzu. Jedenfalls wollten er und seine rund 200 Vereinsfreunde das Jubiläum nicht sang- und klanglos vorüberziehen lassen. Sie haben die „Musik im Park“ organisiert, das Programm auf die Beine gestellt, die Genehmigungen besorgt und sich um die Betreuung der Künstler und vor allem der Gäste gekümmert.

Weitere OZ+ Artikel

Jubiläumstuch als Mund-Nasen-Schutz

Denn die Besucher mussten sich am Sonntag beim Besuch der Freiluftveranstaltungen registrieren lassen. Das ging per App über ein Smartphone, aber auch ganz klassisch per Zettel und Bleistift. Letztere konnten die Besucher als Andenken behalten. „Das ist einfacher, als ständig Kugelschreiber zu desinfizieren“, sagt Möbus. Die Helfer waren übrigens leicht zu erkennen. Sie trugen Tücher vor Mund und Nase mit einem Theater-Aufdruck. Der Verein hatte diese Art von Mund- und Nasenschutz extra für die Veranstaltung anfertigen lassen.

Mit den Vorbereitungen auf das Jubiläum haben die Theaterfreunde vor drei Jahren begonnen. „Das lief wunderbar“, sagt Klaus Möbus und schwärmt: Noch nie hätten sich so viele Vereinsmitglieder gemeldet, um mitzuhelfen. Rund 40 Frauen und Männer waren „vor und hinter den Kulissen“ aktiv. Sie haben nicht zuletzt für die Finanzierung gesorgt, haben um Spenden gebeten und Fördermittel beantragt. Schließlich war die Festveranstaltung im Park am Sonntag für die Besucher kostenlos.

Heiß begehrte Schattenplätze

Die genossen das Angebot sichtlich. Eine Gruppe von Freunden aus Sassnitz hatte sich beizeiten einen Schattenplatz in der Nähe der Schlossterrassen gesichert, Stühle aufgestellt und mit Sekt auf den Theatergeburtstag angestoßen. Ein paar Meter weiter in Richtung Marstall saßen Freunde aus Samtens beisammen auf Klapphockern und der Liegedecke. „Wir waren gerade vorgestern im Theater“, sagt Heinz Bath, bevor er im Schatten Platz nimmt. Und auch wenn es an diesem heißen Nachmittag trocken bleibt: Den Theatergeburtstag im Park empfinden viele Rüganer und Gäste wie einen lang ersehnten Regen in der ausgetrockneten Kultur-Landschaft, die durch die Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten entstanden ist. Fast alle Veranstaltungen seien abgesagt worden, klagen die Besucher immer wieder und freuen sich über das Engagement der Vereinsmitglieder.

Schwitzen für den guten Zweck

Manche von ihnen sind zur Geburtstagsfeier extra aus Berlin angereist. Daniela Wiegert und ihr Mann, ein gebürtiger Stralsunder, unterstützen das kleine Insel-Theater, wann immer sie können. Die Pädagogin gehört zum Ensemble des Kleinen Theaters Berlin-Mitte. Das wollte in der Spreemetropole das Stück „Ja oder nein – Liebling, wir lassen uns scheiden“, aufführen. Darin geht es um die Wiederzulassung der Ehescheidung in Frankreich im 19. Jahrhundert. Daniela Wiegert spielt die Ehefrau und hat sich das Kostüm für ihre Rolle selbst geschneidert. Die Vorstellungen in Berlin mussten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ausfallen. Sie sackte kurzerhand das Kleid ein, fuhr nach Rügen und verkaufte in ihrer Kostümierung Programmhefte für den guten Zweck. Wie übrigens auch viele andere Fördervereinsmitglieder, unter ihnen die frühere Landrätin und jetzige Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner und der Vereinsvorsitzende von Insula Rugia, Professor Hans Dieter Knapp.

Den Hut vor dem „Fürsten“ gezogen

Sie alle kamen bei Temperaturen um die 30 Grad am Sonntag kräftig ins Schwitzen. Auch Fürst Malte und seine Gattin Luise mussten sich immer wieder gegenseitig den Schweiß von der Stirn und den Schläfen tupfen. Die Historikerin Gesine Schuster und der Berliner Schauspieler Daniel-Erik Biel waren in die Rollen und in die Kostüme geschlüpft und promenierten durch den Park. Mit einer Mischung aus Humor und Ehrfurcht zog so mancher Parkbesucher seinen Hut vor dem „Fürstenpaar“. Biel wusste darauf angemessen zu reagieren. Schließlich ist er am Sonntag nicht zum ersten Mal in diese Rolle geschlüpft. Er wird den Fürsten im bereits erwähnten Musical spielen. Der Schauspieler, der hier für das Stück geprobt hat, schwärmt von der Putbusser Spielstätte. Am Sonntag konnte er sie auch einmal aus der Fürstenloge betrachten.

Verliebt in das kleine Provinz-Theater

Dass sich Klaus Möbus so für das Haus engagiert, hat mit seiner besonderen Liebe zu genau diesem Theater zu tun. Der 68-Jährige, der nicht nur Regisseur und Kulturwissenschaftler, sondern auch noch Elektriker ist, stammt von der Insel. Schon als Kind saß er regelmäßig in den Zuschauerreihen. „Die Prinzessin mit dem goldenen Stern“ war das erste Stück, das er hier auf der Bühne sah. Später nahm er oft den Platz neben seiner Mutter ein. „Meine Eltern hatten ein Abonnement und mein Vater mochte zum Beispiel Opern nicht.“ Klaus Möbus hingegen schon. Ob Oper, Musical oder Schauspiel: „Auf der Bühne muss auch optisch was passieren“, findet Möbus. „Ausstattung und Optik müssen stimmen und die Geschichte toll erzählt sein.“

Spielstätte mit toller Akustik

Solche Stücke nach Putbus zu holen, darauf hat er von 1998 bis 2012 selbst geachtet. Damals war Klaus Möbus Theaterleiter. Für den „Insel-Jungen“ ging ein Traum in Erfüllung: den geliebten Beruf in dem von ihm so geliebten Haus auszuüben. Klaus Möbus kennt viele Theater. Das in Putbus, sagt er, sei unheimlich harmonisch. Das wirke entsprechend auf die Menschen. „Wenn ich wütend und stinksauer war, habe ich mich einfach in den Zuschauerraum gesetzt. Nach einer halben Stunde war ich wieder fröhlich und mit der Welt im Reinen.“ Auch die Künstler wissen diese Atmosphäre zu schätzen. Die Kabarettisten zum Beispiel, die während der Kabarett-Regatta eine Zeit lang in Binz und Putbus auftraten, zogen die Spielstätte in der ehemaligen Residenzstadt der im Ostseebad vor. Dazu sei die Akustik hervorragend. „Da braucht man eigentlich kein Mikro, so gut ist die.“

Immer wieder eine Baustelle Bereits 1817 wird in Putbus Theater gespielt, und zwar in einem Teil des alten Reitstalls. Der Grundsteinfür den Neubau des Theaters wird 1819 gelegt. Der Architekt des Hauses ist nach wie vor unbekannt. 1820 wird es eröffnet. Sechs Jahre später müssen aber immer noch Baumängel beseitigt werden. Das Theater wird umgebaut und erhält sein heutiges Aussehen. 1882 soll es erneut umgebaut werden, und zwar zur Kirche. Dem Theater bleibt dieses Schicksal erspart; stattdessen baut der Fürst den damaligen Kursalon zum Gotteshaus um. In beiden Weltkriegen geschlossen, wird es im August 1953 nach einer umfassenden Rekonstruktion wiedereröffnet. In den folgenden Jahren „fusioniert“ das Ensemble mal mit Greifswald und Stralsund und wird 1976 wieder dem Rat des Kreises Rügen unterstellt.Der spätere Landkreis beginnt 1992 mit der Sanierung. Der Spielbetrieb findet in der Zwischenzeit im Haus der Armee in Prora statt. Sechs Jahre später wird das Theater wieder eröffnet.

Zur Galerie Viele Rüganer und Gäste hatten lange auf das Wiedererwachen des kulturellen Lebens auf der Insel gewartet und genossen die „Musik im Park“ am Sonntag beim Theatergeburtstag.

Von Maik Trettin