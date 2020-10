Mönchgut

Die zur Gemeinde Mönchgut vereinten Orte im Südosten der Insel Rügens streben nach ihrer Fusion vor zwei Jahren an, staatlich anerkanntes Ostseebad zu werden. Mit der Titelvergabe könnte es noch in diesem Jahr klappen. Die Gemeinde verspricht sich davon, die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Orte im Gemeindegebiet zu stärken und auch einen Qualitätsindikator an die potenziellen Gäste zu versenden.

20 Vereinsmitglieder aus allen Ortsteilen

Doch es gibt auch harsche Kritik an diesen Plänen: Der Tourismus- und Gewerbeverein „ Mönchgut“ sieht die Einwohner auf dem Weg zum Ostseebad nicht mitgenommen. Mehr noch, die Mitglieder bezweifeln, ob dieser überhaupt der richtige ist. „Wo die Gemeinde sich perspektivisch sieht, sehen wir uns nicht“, erklärte Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Ließmann. Das sei das Fazit der jüngsten Vorstandssitzung des 2010 gegründeten Vereins. Dieser zählt 20 Mitglieder – Unternehmen und Einzelpersonen – aus allen Ortsteilen der Gemeinde Mönchgut.

„Wir haben hier noch den ländlichen Charakter. Und genau deshalb kommen die Gäste hierher. Sonst würden sie ja in ein Ostseebad fahren“, meint Christian Pisch, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Tourismus- und Wirtschaftsausschusses der Gemeindevertretung. „Wir haben ein Ostseebad Thiessow, das so erhalten bleiben sollte, hieß es noch in Fusionszeiten.“ Die Fischer- und Büdnerorte müssten, so wie sind, erhalten bleiben. „Sie sind ein Refugium, das nicht unter die Glocke Ostseebad gestellt werden kann“, ergänzt Karl-Heinz Ließmann. Der Titel „ Ostseebad“ würde Vorstellungen wecken, die der Realität nicht standhalten. Das fange bei der Infrastruktur an.

Mönchgut ist Landschaftsname

Selbst der neue Gemeindename führe zu „Irrungen und Wirrungen bei den Urlaubern“. Die Halbinsel Mönchgut beginne am Mönchgraben. „ Mönchgut ist ein feststehender Begriff“, so Ließmann mit Blick auf die Gemeinden Baabe und Göhren, die auch zu diesem Landstrich gehören. Von Anfang an hatte sich der Verein daran gestört, dass beide Gemeinden bei der Fusion nicht mit ins Boot geholt wurden und die neue Gemeinde den Landschaftsnamen „ Mönchgut“ trägt. Das Ausschlusskriterium war damit begründet worden, dass die drei Gemeinden Middelhagen, Gager und Thiessow ähnlich historisch gewachsen und strukturiert und ganz anders als die benachbarten großen Ostseebäder seien. Nun aber sollen sie vereint selbst ein „ Ostseebad Mönchgut“ werden.

Die Beschlüsse dazu und das Antragsverfahren seien schon wie die Fusion mit unnötiger Eile vorangetrieben worden. Es fehle Transparenz, Einwohner, Touristiker und Gewerbetreibende würden vor vollendete Tatsachen gestellt. Die perspektivischen Entwicklungsziele hätten in Bürgerversammlungen gemeinsam diskutiert werden müssen.

Eigenschaften in die Orte hineinkonstruiert

Da das künftige Ostseebad keinen natürlich gegebenen und klassischen Hauptort habe, der eigentlich für die Prädikatisierung ein Kriterium ist, würden nun Eigenschaften in die einzelnen Orte hineinkonstruiert, um den Titel zu bekommen. Laut neuem Tourismuskonzept stehen Thiessow, aber auch Lobbe und Klein Zicker für das Meer, Gager sowie Alt Reddevitz und Mariendorf für die Natur, Middelhagen sowie auch Groß Zicker für die Tradition.

Natur, Meer und Tradition hätten aber alle Orte, so Ließmann und kritisiert: „Der Ostseebad-Titel verfälscht die Identität des Landstrichs Mönchgut.“ Für die Destination Mönchgut wäre es gut, wenn die Ausrichtung auf Tradition läge. „Auf das, was wir sind und nicht auf Reininterpretiertes, was wir nicht sind“, meint der Vereinschef.

Weniger stolz sei man deshalb auch auf die 9400 Gästebetten im Gemeindegebiet, also deutlich mehr als in den benachbarten Ostseebädern. Die Millionen-Marke bei den Übernachtungen in diesem Jahr zu knacken, wie von der Tourismusmanagerin angekündigt, sehe man eher skeptisch. Schon jetzt sei die Belastung enorm. Es gebe infrastrukturelle Probleme, die den Titel Ostseebad nicht rechtfertigen würden. So sei die Verkehrssituation zur Hochsaison chaotisch und die Verkaufseinrichtungen seien dafür nicht vorhanden.

Gemeindezentrum auf der grünen Wiese

Hinzu komme das Wachstum an Eigentumswohnungen zwischen Lobbe und Göhren, das mit der Zersiedlung der Landschaft einhergehe. „Diese wollten wir eigentlich verhindern“, so Ließmann. Mit dem geplanten neuen Gemeindezentrum auf der grünen Wiese in Gager sei man dabei auch nicht vorbildhaft. Es sei ein Rathaus fernab des Siedlungskerns. „Laut Raumentwicklungsprogramm des Landes ist Middelhagen touristischer Siedlungsschwerpunkt“, so Ließmann.

Die Prädikatisierung als Ostseebad sei unter anderem eine Prämisse zur Fusion der drei ehemaligen Gemeinden gewesen und stehe deshalb bereits seit langer Zeit im Raum, erklärte dagegen Tourismusmanagerin Franziska Gustävel am Mittwoch und kündigte an, sich in den nächsten Tagen ausführlich dazu zu äußern.

Von Gerit Herold