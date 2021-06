Bergen/Greifswald

Diese Nachricht hatte vor wenigen Tagen für viel Erstaunen gesorgt. Nachdem der Bergener Stadtvertreter Paul Knüppel bereits Anfang Juni aus der CDU ausgetreten war, folgte nun Eike Bunge. Der Bergener CDU-Mann vermeldete auf seiner Facebook-Seite, dass er sein Parteibuch abgegeben hatte und dies dem Kreisvorsitzenden Harry Glawe mitgeteilt habe. Genau dieser Gesundheits- und Wirtschaftsminister sei neben Michael Sack (Landrat Vorpommern-Greifswald) einer seiner wesentlichen Gründe für den Austritt.

Eike Bunge ist verärgert über das Verhalten der Landräte, die mehr Geld für die eigene Arbeit fordern. Zu dieser Gruppe gehört der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl Michael Sack.

„Es ist nicht die Zeit, um über eine höhere Besoldung zu sprechen. Wie viele Leute sind in MV arbeitslos geworden oder befinden sich in Kurzarbeit? Dann sind solche Landräte keine Vorbilder“, sagt er. Eike Bunge hätte sich gewünscht, dass die Landräte ihre Forderungen zurückziehen. „Doch sie glauben immer noch daran. Und das ist nicht richtig in der heutigen Zeit.“

Landkreise schultern die Hauptlast

Michael Sack weist diese Kritik zurück. Denn es würde sich um eine Forderung handeln, die alle Landräte aus MV mittragen. Dass er also alleine mehr Geld fordert, „ist schlicht Quatsch“. „Ich erinnere daran, dass seit Beginn der Corona-Pandemie eine Hauptlast bei der Bewältigung von den Landkreisen geschultert wird. Gerne hätte ich unserem ehemaligen Mitglied diesen Punkt auch in einem persönlichen Gespräch dargelegt“, so Michael Sack. Jetzt öffentlichkeitswirksam zu poltern, um maximale Aufmerksamkeit zu generieren, „halte ich für wenig glaubwürdig“.

„Gründe sind mir schleierhaft“

Bei Harry Glawe war es unter anderem die Kritik, dass er sich als Gesundheitsminister mit einem Mercedes S 500 4 matic, Benziner, 435 PS, Baujahr 2021 durchs Land fahren lässt. Das Fahrzeug pustet 198 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer in die Luft. „Muss es wirklich sein, dass ausgerechnet ein Gesundheitsminister mit einer S-Klasse durchs Land chauffiert wird? Das kann man doch niemandem mehr erklären.“

Er fahre selbst Mercedes, deshalb sei es keine Neid-Diskussion, „doch das steht in keinem Verhältnis mehr“. Harry Glawe sagte gegenüber der OZ, dass er den Austritt von Eike Bunge bedauert. Allerdings seien die Gründe dafür schleierhaft. „Wenn er aber über den Dienstwagen meine Arbeit misst, dann ist das seine Sache.“

