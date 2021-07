Rügen: Künstler rücken das genormte Papierformat in den Vordergrund

Putbus

Die 37. Runde in der Galerie Atelier Rotklee in Putbus: Diese Ausstellung ist einer Sache gewidmet, die wie selbstverständlich das Leben begleitet und allgegenwärtig ist. Jeder nutzt es. Konkret geht es um das Format A4. Und so lautet auch der Titel der neuen Ausstellung. Jeder hat einen Stapel A4-Druckerpapier zu Hause oder im Büro. Zeugnisse, Bewerbungen, Diplome, Akten, Scheidungsurteile, alles auf A4. Die gesamte Rechtswissenschaft spielt sich auf 297 x 210 mm ab.

In der Kunst trifft man auf dieses Format nicht so oft. Große Kunst nur auf großen Formaten? Mitnichten!, sagen die Galerie-Gründer. Alle bildende Kunst beginnt mit der Zeichnung und dem Zeichenblock. Aber welche Wirkung wird eine Ausstellung haben, die sich nur auf dieses Format beschränkt? Darauf sind nicht nur sie gespannt: „Klar ist, man wird näher herantreten und sich einlassen müssen. Und genauso will Kunst rezipiert werden.“

„Viel Interpretationsspielraum“

Der Künstler Frank Otto Sperlich beteiligt sich an der Ausstellung mit 27 Acrylmalereien in A4-Größe. Mal sind Landschaften abgebildet, mal Gebäude. „Diese Bilder geben viel Interpretationsspielraum. Deshalb haben sie auch kein Titel bekommen. Es ist so, als wenn man auf der Wiese liegt und die Wolken ansieht. Hier kann man sich etwas zurechtspinnen. Ähnlich ist es bei meinen Bildern auch“, sagt Frank Otto Sperlich.

Günther Haußmann ist mit einem Objekt vertreten – eine 28 Kilogramm schwere rechteckige Form aus Edelstahl und hochglanzpoliert. Für ihn ist A4 nicht nur eine Domäne für flache Formen, deshalb die Wahl für dieses dreidimensionale Objekt. Da er gerne mit einfachen Formen arbeite, habe diese Ausstellung die passende Gelegenheit dazu geboten. Auf dem Kunstwerk liegt eine Fliege. „Hier kann sich der Betrachter fragen: ,Ist das gewollt?’ Für mich ist das eine milde Form der Verwirrung, oder besser noch, der Provokation“, sagt er.

15 Gastkünstler

Walter G. Goes hat ausgewählte Kolumnen, die unter dem Titel „So gesehen“ regelmäßig in der OZ erschienen, ausgestellt. Außerdem hängen von dem Künstler zwei A4-Seiten mit Farbklecksen an der Wand in der Galerie, ähnlich die eines Rorschachtests, der in der Psychodiagnostik eingesetzt wird. Diese Werke heißen „Hermaphrodit“ und „Berührung“

Der Einladung der drei Galeristen sind 15 Gastkünstler gefolgt – mit Werken der Zeichnung, Malerei, Collage und Objektkunst: Regina Apitz, Egon Arnold, Hofmann Reiner, Mario Kusel, Jakob Knapp, Karen Kunkel, Urte von Maltzahn-Lietz, Ulrike Möller, Britta Naumann, Klaus Rähm, Monika Ringat, Angelica Russ, Grit Sauerborn, Christian Weiß und Randolph Harold Wolf. Insgesamt sind in der Putbusser Galerie 77 Objekte unterschiedlichster Art zu sehen.

Die Ausstellung ist bis zum 29. August immer donnerstags bis sonntags jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr zu sehen – oder nach Vereinbarung.

Von Mathias Otto