Rügen: Kürschner Uwe Hinz ist einer der letzten seiner Zunft

Bergen

Das Kürschnerhandwerk ist wohl eines der ältesten Handwerke überhaupt. Denn schon vor Millionen von Jahren haben sich die Menschen mit Fellen gekleidet. Und doch ist dieses Handwerk vom Aussterben bedroht. In Bergen auf Rügen ist Uwe Hinz der letzte seiner Zunft.

Firma Hinz seit 1945 in Bergen

Kürschnermeister Uwe Hinz an einem Modell. Das Foto entstand um 1980. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Anzeige

Die Tierschützer und die Gesellschaft hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass die Leute sich nicht mehr mit Pelzen kleiden, ist der 71-Jährige überzeugt. Seit 1971 trägt er den Titel Kürschnermeister, ist damit in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der 1945 am 19. Oktober in Bergen seine eigene Kürschnerei eröffnet hat. Damit feiert das Familienunternehmen in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Uwe Hinz und auch seine Frau Beate (67) sind stolz darauf. Nicht zuletzt auch, weil sie es seit der politischen Wende nicht leicht gehabt haben, die Jahre von einigen Tiefschlägen geprägt sind.

Uwe Hinz ist in Bergen auf Rügen geboren worden. „Mein Geburtshaus steht noch. Es ist die Bahnhofstraße 68, das älteste Haus an der Brink“, erzählt er. Heute ist dort eine Erotikboutique. „Einst ist es eine Gesellenstube gewesen“, weiß der passionierte Stadthistoriker. Die Kürschnerei Hinz ist immer in der Bergener Innenstadt vertreten gewesen. Seine Blütezeit hat das Modehaus am Markt 2 gehabt. 1956 hat Uwe Hinz’ Vater, Werner Hinz, den Firmensitz dorthin verlegt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Gelernt in Leipzig , Sporen verdient in Eberswalde , Meistertitel in Magdeburg

Eines von Uwe Hinz’ Meisterprüfungsmodellen: Ein Pelz aus Bisam. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Uwe Hinz erinnert sich gern an seine Kindheit. Und trotzdem hat es ihn aus Bergen gezogen. „1965, nach der Schulzeit, bin ich nach Leipzig gegangen. Leipzig ist zu DDR-Zeiten die Pelz- und Buchmetropole gewesen“, sagt er. „Bei der Leipziger Pelzmode, dem namhaftesten Betrieb der DDR habe ich meine Lehre absolviert, zwei Jahre lang“, erzählt er. Doch nicht nur der Betrieb hat ihn von der Insel ins Sächsische ziehen lassen. „Ich wollte auch der Familie entfliehen“, gesteht er.

Noch genau erinnere er sich an die Kommissionäre, die damals mit Stechkarren von Kürschner zu Kürschner zogen. Eberswalde ist die nächste Station in Hinz’ Werdegang. „Dort habe ich mir meine ersten Sporen verdient, erste Modelle kreiert und auch erste Modeschauen veranstaltet“, erzählt er. Bis er schließlich seine 18-monatige Wehrdienstzeit ableisten muss.

„Danach bin ich für ein Jahr nach Magdeburg gegangen, habe dort auch meinen Meister erlangt. Damals war ich der jüngste Kürschnermeister in der DDR“, berichtet Hinz, der in Magdeburg auch seine Frau kennenlernte. Noch genau erinnert er sich an seine Prüfungen. „Wegen meines jungen Alters haben mich die Prüfer natürlich besonders hart rangenommen.“ Aber er hat es gepackt. Fotos von seinen Meisterstücken, ein Nerzcollier, ein Persianer und ein Bisampelz, hat er in seinem Album, das die Firmengeschichte in Bildern zeigt.

Lesen Sie auch:

Schwere Jahre nach der politischen Wende

Über 50 Jahre war das Haus am Markt im Besitz der Familie Hinz. Heute ist es das Makler-Haus. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Hinz verharrt auf dem Bild, dass das stattliche Haus am Markt 2 zeigt. „Hinz Mode“ steht in Lettern darauf. Firma und Geschäft hat er 1974 vom Vater übernommen. Inzwischen ist der Schmerz überwunden, den die Insolvenz vor einigen Jahren dem Paar Hinz zugefügt hat. Jahrzehntelange war das Haus der Firmensitz der Hinz. Bis er und seine Frau mit der Insolvenz so ziemlich alles verloren. Die Firma aber ist geblieben. Mehrere Umzüge hat diese mit ihren Betreibern hinter sich. „Zwischendurch gab es tatsächlich Überlegungen, ob wir aufgeben“, gesteht Uwe Hinz. Nun haben Hinzens ihren Sitz in der Dammstraße 6. „Ja, uns gibt es immer noch“, sagt der 71-Jährige mit Nachdruck und auch Stolz.

Trotzdem: Gern blickt er auf die Zeiten vor der Einheit. „Aus handwerklicher Sicht war es eine schöne Zeit“, sagt Hinz. „Wir haben immer Ware bekommen – sehr gute. Aal war in Leipzig unsere Währung“, erzählt der Kürschner. „Wir mussten nur aufpassen, dass man uns nicht erwischt. Für den Staat war Aal ja eine wichtige Devise“, fügt er hinzu.

Fünf Mitarbeiter und meist auch ein Lehrling sind in der Firma Hinz einst beschäftigt gewesen. Heute betreiben Beate und Uwe Hinz ihr Geschäft unter dem Namen „Handwerk & Lebensart“ allein. Eigentlich könnten sie ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. „Aber wir mögen den Kontakt zu Menschen“, sagt Beate Hinz, die als gelernte Handweberin seit 1971 in der Firma arbeitet.

Beate Hinz ist gelernte Handweberin. Das Spinnen brachte sie sich selbst bei. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

„Alles, was mit Wolle zu tun hat – dafür ist meine Frau zuständig. Sie hat sich sogar das Spinnen selbst beigebracht“, sagt er. Entsprechend haben Hinzens ihr Sortiment im Laufe der Jahre erweitert. Während das „Handwerk“ im Geschäftsnamen für die Wollsachen, Felle und Pelze steht, ist mit „Lebensart“ alles überschrieben, was mit Genuss im weitesten Sinne zu tun hat. Von Whiskey, Rum und erlesenen Weinen, über Tees, edle Köstlichkeiten einer Confiserie, erzgebirgische Volkskunst und auch ein Pfeifen- und Tabakkabinett hält Hinz’ bereit. „Wir handeln nur mit Sachen, von denen wir auch Ahnung haben“, erzählt Uwe Hinz, der selbst gern Pfeife raucht.

Felle sind zur Nebensache geworden

Kürschnermeister Uwe Hinz an einem Modell. Das Foto entstand um 1980. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Mit Fellen beschäftigt sich Uwe Hinz nur noch selten. Nur ab und zu würden noch Kunden kommen, die Wert auf einen Muff legen oder auf ein Paar Handschuhe. Es ist verpönt, einen echten Pelzmantel zu tragen. „Dabei ist Fell ein Material, das aus der Natur kommt. Es ist doch besser, von gezüchteten Tieren möglichst viel zu verwerten, sie nicht nur für das Fleisch zu züchten“, sagt der 71-Jährige, der auch einige Jahre in der Stadtpolitik mitgemischt hat. Absolut verwerflich finde er allerdings, wenn Tiere bei der Zucht gequält werden würden, betont der Kürschner, der sich eine Renaissance für Pelze wünscht.

Obgleich ihm bewusst ist, dass er das wohl nicht mehr erleben wird. Aber die Firma Hinz wird es noch ein paar Jahre geben. „So wir beide gesund bleiben, wollen noch das 80. Jubiläum feiern.“

Von Anja Krüger