Rügen: ​Kultur trotz Corona 

„Fast komplett entrüstet ist das Theater zur Zeit und fast komplett gerüstet für das neue Angebot in Zeiten von Corona“, freut sich Peter Gestwa. Äußerlich habe sich das Theater bereits ganz in weiß herausgeputzt mit renovierter Fassade, Figuren und Türen, sagt der Leiter des Theaters Putbus. Aber auch im Theaterraum lassen umfangreiche Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten, die historischen Elemente und Wände in frischem Glanz erscheinen.

„Die Insel gefüllt mit Touristen und Gästen und das Theater geschlossen und ohne Angebot? Never!“. Meint Gestwa. Sein Haus habe daher ein spezielles Programm für die Monate Juli und August aufgelegt um alle Corona-Auflagen erfüllen zu können und zugleich das Publikum mit guter Unterhaltung zu versorgen. Als erste Spielstätte der Theater Vorpommern öffnet das Inseltheater in Putbus seine Pforten, denn Kultur im Theater ist wieder erlaubt. „Wir sind die ersten, die versuchen mit der neuen Normalität zu recht zu kommen“, so Gestwa. Natürlich nicht bedingungslos, sondern unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen.

„Kitschig wunderbar“

Das bedeutet, Gäste müssen beim Betreten des Theaters einen Mund-Nasenschutz tragen. Das gilt auch für den Aufenthalt in den Foyers und auf den Toiletten. Nachdem der Sitzplatz eingenommen wurde, darf der Schutz wieder abgelegt werden. Das Platzangebot ist allerdings reduziert, da auch im Theatersaal die Abstände eingehalten werden müssten. „Aber so gibt es auch höchstmögliche Sicherheit für Besucher und Mitarbeiter.“

Das druckfrische Programm für die Monate Juli und August legt einen Schwerpunkt auf den konzertanten Bereich. Den Auftakt macht die Jeanine Vahldiek Band. Die Band macht auf ihrer Gute-Laune-Sommertour Station in Putbus und trifft mit ihrem Album „Kitschig Wunderbar“ wieder in Herz und Seele. Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, Schlagwerk, Ukulelenbass und Hawaiigitarre, geben jedem Song ein eigenes Gesicht.

Traum von Flamenco in Acapulco

Die Leipziger Salonphilharmoniker bieten handgemachte „Sounds of Hollywood“. Der mexikanische Gitarrist Carlos Corona und die brasilianische Sängerin Giovanna Piazza sind auch privat ein Paar und lassen die Zuhörer in ihrer ganz eigene Acapulco-Paris-Traum-Musik schwelgen. In ihrem Soloprogramm erzählt Anne Roemeth mit einem bunten Potpourri aus Tanz, Spiel und Gesang von der Liebe. Eine musikalisch-kabarettistische Therapie in Corona-Zeiten bringt das Kabarett Junta auf die Bühne.

Der FlowCircus Berlin war schon häufig in Putbus zu Gast und kommt mit dem neuen Singer-Songwriter-Musical über den letzten Popstar der DDR auf die Insel. Kollektiv „N“ ist ein Zusammenschluss wilder improvisierender Musiker, die im Laufe der Jahre ihren Lebensmittelpunkt an der Küste gefunden haben. Vicente Patíz entführt mit Flamenco und Harfengitarre sein Publikum nach Kuba, Indien und die Traumstrände Andalusiens.

Vier Konzertlesungen zu Chopin

Die Compania 4por4 lädt gleich zu einem ganzen Flamenco-Abend zwischen Tradition und Moderne. Eine frivol-literarisch-musikalische Hommage an die Goldenen Zwanziger Jahre entführt mit Texten von Brecht, Kästner, Reutter, Tucholsky und anderen in ein romantisches Café und Lokalmatador Andreas Pasternack gibt sich gleich drei mal die Ehre.

Eine besondere Reihe bietet das Theater mit der Chopiniade 2020. In Zusammenarbeit mit dem Rügener Autor Reinhard Piechocki entstanden vier Konzertlesungen, in denen ergreifende Episoden aus dem Leben von Künstlern, Schriftstellern und Personen der Zeitgeschichte vorgestellt werden. Piechocki liest Texte aus seinen Büchern und wird dabei von fünf verschiedenen Pianisten begleitet (4., 11., 18. und 25. August).

Theater wird barrierefrei

Da trifft es sich gut, dass auch der Steinway-Flügel des Theaters generalüberholt wurde und nun nicht nur akustisch wieder einen exzellenten Eindruck macht, findet Gestwa. „Hier werden Ohren und Augen verwöhnt und in Kombination mit den Künstlern auf der Bühne ist jeder Abend im Theater ein Stück Auszeit vom Alltag und ein kleines Fest für die Sinne.“ Im November soll das Theater zudem barrierefrei werden. Dann wird ein Außenfahrstuhl angebaut und der erste Rang erhält geeignete Plätze.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei den Kurverwaltungen auf der Insel, die beim Kartenkauf erfassten personenbezogenen Daten werden automatisch nach vier Wochen wieder gelöscht.

Spielplan Theater Putbus 2. 7. Jeanine Vahldiek Band - „Kitschig wunderbar“. 3. 7., Leipziger Salonphilharmoniker - „Sounds of Hollywood“. 8. 7., Vicente Patíz - „Sonido del mundo“. 10. 7.,Compania 4por4 - „De medio Lado“ Flamenco-Abend. 14. 7., „Die Nacht ist nicht allein zum schlafen da“ (auch am 21. 7. sowie 20. 28. 8.). 16. 7-, Andreas Pasternack & Friends - „Von Las Vegas bis New York“ (auch am 6. und 27. 8.). 17. 7., Carlos Corona Trio - „Von Feuerland bis Kuba“. 22. 7., Kollektiv N - Musik lustvoll und spontan genreübergreifend. 23. 7., Babel Collage - Sommer, Sonne, Strand, Musik! (auch am 13. 8.). 3. 8., Anne Roemeth - „Von Kopf bis Fuß in Love“. 4. 8., „Chopiniade 2020“ - 4 Konzertlesungen. 10. 8., FlowCircus Berlin - „Lust and found in Kreuz-Kölln“ (auch am 21. 8.) 31. 8., Kabarett Junta - „Geheilt: Durch – Musik-Kabarettistische.

