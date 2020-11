Lauterbach

Den 60. Geburtstag ihrer Genossenschaft im vergangenen Jahr feierten Peter Prühsing und seine Kollegen nicht. „Da gingen wir schon davon aus, dass wir uns in diesem Jahr auflösen würden. Vielleicht gibt es später noch eine Abschiedsfeier“, sagt der Fischer aus Neuendorf am Rügischen Bodden.

Für die Fischer sei die Lage immer schwieriger geworden, meint Prühsing. „Bis zur Wende haben wir genug Hering aus dem Bodden geholt, um uns und unseren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber dann kamen die Fangquoten, die uns das Genick gebrochen haben.“ Schuld an den zurückgehenden Beständen gibt Prühsing auch Robben, Kormoranen und Biologen, die viel Fisch und Larven fangen würden, um Proben zu nehmen.

Preise zu DDR-Zeiten besser gewesen

Angefangen hatte alles mit der Gründung der „ Fischereigenossenschaft Insel Vilm Lauterbach“ im Dezember 1959. „Trotz Genossenschaft blieben wir aber immer unsere eigenen Herren“, sagt Prühsing. Die Preise seien zu DDR-Zeiten für die Fischer besser gewesen, weil das Gewerbe subventioniert wurde und der meiste Fisch nach Dänemark ging. „So waren wir immer gut dran und wenn man etwas brauchte, hat man in der Hinterhand immer noch einen Räucheraal gehabt.“ Einige der sechs oder sieben Brigaden fischten damals mit Reusen, die anderen mit Netzen. „Die hatten den Nachteil, dass man jeden Fisch einzeln herausnehmen musste“, sagt Prühsing.

Zu DDR-Zeiten habe es so viel Hering gegeben, dass der Hafen voll mit Booten von der ganzen Küste gewesen sei. Die Situation in den 80er Jahren beschreibt auch die Chronik der Genossenschaft: „Einheimische und Gastfischer brachten gut 2500 Tonnen in jedem Frühjahr an Land und sorgten mit ihren ‚Fischpukenständen‘ für ein eigenes, unvergessliches Bild.“ Die Männer landeten den Hering an und die Frauen pukten ihn aus den Netzen. Da habe man sich gegenseitig geholfen und bei Kälte und Nässe „musste oft ein ordentlicher Schnaps her“.

„Bis zum Bauch im Hering gestanden“

„Früher haben die Männer bis zum Bauch im Hering gestanden, wenn sie den Fang eingeholt hatten“, weiß auch Prühsings Ehefrau Sigrid noch. „Wenn mein Mann übers Wasser heimkehrte, konnte ich das sehen und schon mal Kartoffeln aufstellen.“

Der Greifswalder Bodden war immer das „Wohnzimmer“ von Peter Prühsing und auch nachdem er mit 56 Jahren in Seemannsrente gegangen war, fuhr er noch regelmäßig mit dem Zehn-Meter-Kutter raus, um Stellnetze und Reusen auf Barsch, Zander oder Hecht zu kontrollieren. Sein größter Hecht habe so 22 Kilo gewogen.

Sohn hätte Familientradition gerne übernommen

Die Eichen auf dem Damm hingen damals voll mit Fischernetzen und auf dem heutigen Parkplatz waren Fischkisten aus Holz zum Trocknen gestapelt. „Dazwischen spielten wir als Kinder wie in einem Labyrinth“, erinnert sich Prühsings Sohn Robert. Der hätte die Familientradition gern fortgesetzt und wäre in sechster Generation Fischer geworden. Das habe sich nun erledigt.

Gern denken Peter Prühsing und sein Sohn an Fischerfeste und Neptuntaufen in den 60er Jahren zurück. „Da gab es Musik und Tanz und sogar Tomaten.“ Aus der Zeit existiert sogar noch Filmmaterial, das sich Familie Prühsing auf CD hat überspielen lassen. 1966 hatte Manfred Freybier einen Dokumentarfilm gedreht und 1972 entstand ein kleiner, humorvoll gemeinter „Spielfilm“ mit dem Titel „Urlaub am Bodden“. „Vielleicht zeigen wir die nach Corona zur Auflösungsfeier“, meint Peter Prühsing.

Zur Galerie 1966 drehte Manfred Freybier einen Film über Fischerfest und Neptuntaufe.

Nach der Wende kamen dann die Quoten und von ehemals 30 Tonnen sank der Fang auf noch sechs oder sieben Tonnen Hering je Fischer. „Von irgendwelchen Förderprogrammen wollten wir uns nicht abhängig machen und so mussten wir nach und nach unser Erspartes angreifen. Ich fing dann mit dem Fischhandel an“, erzählt Prühsing. Den Handel betreibt er noch immer und steht regelmäßig mit seinem Wagen auf den Märkten von Bergen und Putbus.

Das Haus der Genossenschaft am Lautrebacher Hafen wird verkauft. Quelle: Uwe Driest

Heute ist er nicht mehr mit seinem Fischerboot auf dem Wasser, sondern mit dem Auto zum Notar unterwegs, um die Auflösung der Genossenschaft zu regeln. Die zuletzt noch neun Mitglieder waren nicht mehr alle aktiv und weil auch Bernd Peters und Jens Engelbrecht daran denken, aufzugeben und Boot und Quote zu verkaufen, hatten sich die Fischer schweren Herzens zu dem Schritt entschlossen. Das Haus am Hafen von Lauterbach, in dem die Genossenschaft immer frischen Fisch und Brötchen verkaufte, wird ebenfalls den Eigentümer wechseln. „Es wäre natürlich schön, wenn der Laden bestehen bleibt – auch für die Urlauber“, würde sich Peter Prühsing wünschen.

