Göhren/Sagard

So schön kann Schule sein: Grundschüler in Sagard und Regionalschüler in Göhren dürfen im Unterricht mit den beliebten Lego-Bausteinen spielen. Zu verdanken haben sie dies der EWE Stiftung, die unter anderem die beiden Rügener Bildungseinrichtungen als Gewinner von jeweils zwei Klassensätzen Lego-Experimentierkästen ermittelt hat.

Tüfteln, bauen, experimentieren: Lehrer sind begeistert

Ulrich Seifert, Lehrer an der Regionalen Schule „ Tom Beyer“ in Göhren, freut sich sehr über den Gewinn. Er hatte die Bewerbung bei der EWE Stiftung initiiert. „Die Experimentierkästen sind eine sehr gute Ergänzung für unseren Informatik-Unterricht und unsere Arbeitsgemeinschaft. Wir können mit den Lego Mindstorms-Kästen kleine Roboter bauen und programmieren üben“, so Ulrich Seifert.

Auch die Sagarder Grundschullehreinnen Anke Masuch, Klassenleiterin der 4a, sowie Janine Radkte, Klassenleiterin der 4b, die die Teilnahme an dem Preisausschreiben initiiert hatte, sind begeistert, dass ihre Kids jetzt spielerisch mit Lego Education-Kästen an technische Themen herangeführt werden können. „Die Lego-Kästen wecken und festigen das technische Interesse unserer Schüler“, so Anke Masuch.

Stiftung fördert seit 2002 verschiedene Bildungsprojekte

„Kinder sind neugierig und wissensdurstig. Und das unterstützen und fördern wir mit Projekten wie unserer Lego-Aktion“, erläutert Dr. Stephanie Abke geschäftsführendes Vorstandsmitglied der EWE Stiftung. Wichtig sei, dass Kinder Spaß an Naturwissenschaftlichen, Mathematik und Technik haben und merken, dass Bildung mehr ist als Lesen- und Scheibenlernen. „Mit der Lego-Aktion ist es außerdem gelungen, die Sichtbarkeit der EWE Stiftung signifikant zu erhöhen und das Profil weiter zu schärfen“, so Dr. Stephanie Abke weiter.

Die gemeinnützige EWE Stiftung fördert seit 2002 neben Kunst und Kultur zahlreiche Bildungsprojekte, insbesondere auch aus dem Bereich Naturwissenschaft und Technik. Mit dem Klaus-von-Klitzing-Preis hat sie 2005 außerdem einen der deutschlandweit wichtigsten Lehrerpreise für MINT-Disziplinen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ins Leben gerufen.

Von OZ