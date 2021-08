Bergen

Das Banner auf der Internetseite des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bergen (SPZ) ist in flammendem Rot gehalten. „Das Sonderpädagogische Zentrum Klaus Störtebeker wurde aufgelöst. 70 Jahre Sonderpädagogik auf Rügen sind Geschichte“, ist dort zu lesen. Obwohl das Zentrum bereits mit dem Ende des Schuljahres 2020/21 schließen sollte, will man sich in Bergen damit nicht abfinden.

Sowohl der Kreistag stemmte sich gegen die Schulplanung des Landrates und lehnte eine komplette Schließung ab, im Sozialausschuss Bergen wurden die als Ersatz angedachten Maßnahmen als „nicht äquivalent und akzeptabel“ abgewatscht. Ein Jahrzehnt nach dem Start des Modellprojektes Inklusion auf Rügen gewinnt das Thema wieder an Brisanz.

Abschlussquote: über 90 Prozent

Zwei, die die Situation unmittelbar beurteilen können, sind die Pädagogen Michael Krüger und Dorit Norikat. Sie sind die Lehrer der letzten verbliebenen Klasse, der 10 BR. Diese Klasse – BR steht für Berufsreife – wird von Rügener Schülern besucht, die zwar bereits neun Schuljahre absolviert haben, aber keinen Schulabschluss vorweisen können. „Das sind Menschen, die einfach etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit brauchen. Vielleicht auch eine andere Umgebung, in der sie sich trauen, etwas zu sagen“, erklärt Michael Krüger. „Manche sind auch einfach durchgerutscht, zum Beispiel, weil sie still sind oder nicht so auffallen.“ Zehn bis zwölf Schüler hat die Klasse im Schnitt. Die Erfolgsquote ist bemerkenswert hoch. „Über 90 Prozent kommen zur Berufsreife“, so Dorit Norikat. „Es gab auch schon Jahrgänge, in denen es alle geschafft haben. Einige holen dann sogar noch die mittlere Reife nach.“

Einer statt vier. Der Klassenraum, der für die 10 BR jetzt in Binz zur Verfügung steht Quelle: privat

Mit dem Start des vielbeachteten Rügener Inklusionsmodells (RIM) ist das Sonderpädagogische Förderzentrum quasi „überflüssig“ geworden. Das Modell sieht vor, dass die Schüler an den regulären Schulen mitbetreut werden, das gemeinsame Lernen steht im Vordergrund. So wurden in den vergangenen Jahren am SPZ keine neuen Klassen mehr gebildet und die Zahl der verbleibenden Jahrgänge schrumpfte von Jahr zu Jahr.

Räume im SPZ sind vorhanden

„Die 10 BR an sich soll es aber weiter geben“, so Michael Krüger. „Wir bekommen in dieser Stufe Kinder aus den Schulen ganz Rügens, mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. In diesem Jahr sind es neun.“ Eigentlich war er davon ausgegangen, dass der Unterricht weiterhin im Gebäude des SPZ stattfinden könne, berichtet er. Vier Räume stünden hier für die Schüler bereit, inklusive Computerkabinett und Fachraum. Das Gebäude gehört weiterhin dem Landkreis. „Dann hieß es aber sehr kurzfristig, wir sollen an der Regionalen Schule in Binz unterrichten.“

Die 10 BR ist künftig an die Regionalen Schulen angegliedert, für die Betreuung sind weiterhin Michael Krüger und Dorit Norikat zuständig. Allerdings seien die Bedingungen, unter denen der Unterricht stattfindet, alles andere als vergleichbar. Das sei nicht Schuld der Regionalen Schule, betont Krüger, die Zusammenarbeit mit Schulleiter Axel Thiede sei gut. „Aber wir haben lediglich einen Raum zur Verfügung“, beschreibt Dorit Norikat. „Und in dem ist die Akustik so schlecht, dass sich derjenige, der etwas sagen will, in die Mitte des Raumes stellen muss.“ Das sei für junge Menschen, die ohnehin mit dem geregelten Lernen Probleme hätten, eine Zumutung.

Binzer Schulleiter: „Lösung funktioniert im Großen und Ganzen“

Der Binzer Schulleiter sieht das etwa anders. „Besser geht immer“, räumt Axel Thiede ein. „Die Lösung funktioniert im Großen und Ganzen. Die Schüler und Schülerinnen können auch die Fachkabinette und die Sporthalle nutzen. Lediglich ein Hauswirtschaftsraum/-küche für den Unterricht in Hauswirtschaftslehre wäre wünschenswert. Dazu ist die Schule mit dem Landkreis im Gespräch.“ Denn eine Möglichkeit, dort zu kochen, gibt es nicht, das Fach ist aber im Stundenplan verpflichtend vorgeschrieben.

Ein weiterer Kritikpunkt von Norikat und Krüger. „Wir haben dieses Jahr überwiegend Schüler aus den Bereichen Neuenkirchen, Bergen, Samtens und Gingst“, berichtet Michael Krüger. „Die Busverbindungen sind so unglücklich, dass die Schüler zum Teil Stunden unterwegs sind. Wir haben bereits die Pausen und Stundenzeiten angepasst, aber eine Schülerin fährt am Mittwoch 2 Stunden und 34 Minuten.“

Schulen in Bergen haben keinen Platz

Ein bisschen Respekt haben die beiden Pädagogen schon, sich so aus der Deckung zu wagen mit ihrer Kritik an der Schulpolitik von Kreis und Land. „Man weiß nie, was das für Konsequenzen hat“, sagt Michael Krüger. „Aber es geht hier um die Schüler. Und da müssen wir mal aufstehen.“ Die Schulen in Bergen wären eine Ausweichadresse für die 10 BR gewesen, hier steht aber kein Raum zur Verfügung, erst ab 2023 würde es mit dem Umbau der Regionalen Schule am Rugard eine Möglichkeit geben.

Die Bergener Bürgermeisterin sieht mittlerweile sogar die Gesamtsituation kritisch. „Seinerzeit stand ich diesem Vorhaben Modellregion positiv gegenüber, da die Theorie recht vielversprechend war“, beschreibt sie. „Der Grundgedanke, allen Schülern eine Chance zu geben, ist zweifelsohne richtig und dazu stehe ich auch heute noch. Fakt ist aber, dass es Schüler gibt, die sehr viele Probleme beim Lernen haben und dadurch eine gesonderte und intensive Förderung brauchen. Wenige zusätzliche Förderstunden können dieser Anforderung nicht gerecht werden.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein Jahr zum Aufholen reicht nicht“

Dennoch würden diese Schüler über Jahre hinweg durch das System geschliffen und könnten dann in einem freiwilligen letzten Schuljahr die Berufsreife erlangen. „In einem Jahr kann durch intensive, tägliche Betreuung der Sonderpädagogen nicht das aufgeholt werden, was über Jahre versäumt worden ist“, meint sie. Ähnlich sieht das der Sozialausschuss der Stadt. In einem von der Vorsitzenden Martina Siebeneicher unterzeichneten Papier fordern die Mitglieder unter anderem den „Wiederaufbau des SPZ ab Klassenstufe 5, um Schülern mit Lernschwäche die maximale Förderung zu ermöglichen, um zur Berufsreife zu gelangen (ein Jahr ist nicht ausreichend)“.

Der Landkreis widerspricht: „Die freien Räume werden teilweise durch einen freien Schulträger, der sich im gleichen Gebäude befindet, bereits jetzt bzw. zukünftig genutzt“, so Sandra Lehmann, Pressesprecherin des Landkreises. Pläne für einen Erhalt des SPZ gibt es jedenfalls nicht, es würde aber ein Antrag der AfD für die nächste Kreistagssitzung vorliegen. Das Thema scheint noch nicht beendet zu sein.

Von Anne Ziebarth