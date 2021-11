Baabe

Ist es ein Weihnachtshasser oder will da jemand die Mitarbeiter der Baaber Kurverwaltung schikanieren? Im sonst eher beschaulichen Ostseebad sorgen mehrere Vandalismus-Attacken für Aufregung, Empörung und Betroffenheit.

In der Nacht zu Donnerstag waren in der Strandstraße 32 Lichterketten mutwillig zerschnitten worden, die am Laubengang in der Mitte der Straße befestigt waren. Auch die Beleuchtung an der großen Tanne, die am Fußgängerüberweg nahe der Kreuzung Bundesstraße/Strandstraße steht, wurde beschädigt. Und zwar so, dass eine Reparatur sehr aufwendig ist.

Das Schild für die Parkplätze der Kurverwaltung wurde beschmiert. Quelle: Kurverwaltung Baabe

Erneut drei Lichterketten zerstört

Damit nicht genug: Der mutmaßliche Täter hat zudem eine Hundetoilette in der Strandstraße entleert und die vollen Kot-Beutel auf der Straße verteilt. Weiterhin wurde bereits in mehreren Mülltonnen gesammeltes Laub auf der Mittelpromenade ausgekippt. In der Bollwerkstraße vor dem Bauhof der Kurverwaltung ist ein Schild am Parkplatz der Mitarbeiter beschmiert worden. Offensichtlich sollte aus dem „Reserviert für Mitarbeiter der KV“ ein „Reserviert für Faulenzer“ werden.

Andreas Nitsch begutachtet die Schäden an einer Lichterkette. Quelle: Kurverwaltung Baabe

„Wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet“, informiert Tourismusdirektorin Uta Donner. Am Freitag waren erneut drei zerstörte Lichterketten festgestellt worden. Zudem waren Hundetoiletten auf der Promenade gelehrt und deren Inhalt verteilt worden, so Donner. Nicht nur sie und ihre Mitarbeiter sind fassungslos über so viel Zerstörungswut.

Seit einer Woche waren die Mitarbeiter der Technikabteilung, Andreas Nitsch und Torsten Böhm, damit beschäftigt gewesen, die Lichterketten an den Bäumen in der Strandstraße zu befestigen.

„Wir hatten neue Beleuchtung gekauft, um den Einheimischen und Gästen eine Freude zu machen“, so Donner. Geleuchtet habe zur Tatzeit nur der vordere Teil, der vom Blumenladen bis zum Strand war noch unbeleuchtet. Vermutlich wurde deshalb ausschließlich der beleuchtete Teil und damit rund die Hälfte der Lichterketten zerstört.

Deshalb wurden vermutlich auch die sechs großen nagelneuen Leucht-Kugeln verschont, die vor der Kirche und am sogenannten Rondell aufgestellt, aber noch nicht angeschaltet wurden. Das sind Kugeln aus Fiberglas-Geflecht mit einem Durchmesser von zwei Metern, die illuminiert werden. Ein Exemplar kostet mehrere tausend Euro. Am 1. Advent sollte alles zusammen im Ostseebad erstrahlen – auch das Schiff auf dem Weg zum Hauptstrand.

Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt

Bereits in Mülleimern befindliches Laub wurde auf die Mittelpromenade gekippt. Quelle: Kurverwaltung Baabe

Doch nun könnte das Lichtermeer ein paar Lücken haben. „Das sollte sich aber hoffentlich in Grenzen halten. Vier Lichterketten in der Mittelpromenade mussten ersetzt werden. Die große Lichterkette am Baum am Fußgängerüberweg ist partiell zerstört und kann nicht gänzlich repariert werden. Hier müssen wir auch Ersatz beschaffen“, erklärt Uta Donner.

Sie schätzt den Schaden auf rund 2500 Euro. Mehr noch als der materielle Verlust seien aber die enorme Mehrarbeit und der emotionale Schaden. Gerade jetzt, wo alle Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, soll doch wenigstens der Adventsschmuck für ein bisschen gemütliche Atmosphäre im Ort sorgen. „Das ist sehr traurig, dass Einzelne einem das Leben so schwer machen“. so Donner. Auch eine Baaberin ist sehr betroffen: „Diese Nichtachtung und Respektlosigkeit macht mich einfach wütend, fassungslos und traurig.“

In Baabe hofft man nun, dass sich Zeugen melden und die Leute Augen und Ohren verstärkt offen halten. Wer etwas bemerkt hat – vor allem in den letzten beiden Abenden und Nächten –, möchte sich bitte dringend an die Kurverwaltung oder die Polizei wenden.

Von Gerit Herold