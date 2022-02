Rügen: Liebesbohlen auf der Selliner Seebrücke werden knapp

Sellin

Am 22.2.2022 werden drei Paare auf der Selliner Seebrücke den Bund fürs Leben schließen. Ein Hochzeitspaar wird sich nach der Trauung mit einer besonderen Zeremonie für immer auf dem Rügener Wahrzeichen verewigen. Braut und Bräutigam wird eine mit weißer Schleife versehene Messingplatte überreicht, die dann feierlich enthüllt und auf einer Holzbohle des Brückenbelages befestigt wird. Auf dem Schild stehen die Namen der Vermählten und ihr Hochzeitsdatum. Die Gravur auf der 16 Zentimeter langen und acht Zentimeter breiten Messingplatte erinnert so an den schönsten Tag in ihrem Leben.

Paare müssen auf der Seebrücke geheiratet haben

Seit dreieinhalb Jahren ist es möglich, dass Hochzeitspaare ihre Liebesbotschaft auf der Treppe hinunter zur Selliner Seebrücke verkünden können. Vorausgesetzt, diese war auch ihre Brücke ins gemeinsame Glück. Die Liebesbohlen sind sehr beliebt und werden nun langsam knapp. Denn mittlerweile gibt es schon rund 90 Stück und nur noch knapp 30 weitere sind möglich.

„Wir haben momentan sechs weitere Bestellungen“, erklärt Szabina Szalamonidesz, Bankettleiterin auf der Seebrücke Sellin. Die Paare müssen zwar hier geheiratet haben, aber wann, ist völlig egal. Ungefähr die Hälfte der Getrauten mit dem Wunsch nach einer Liebesbohle wählt direkt den Tag der Hochzeit für den symbolischen Akt aus. Andere Paare machen es nachträglich.

Eine etwa vier Meter lange Treppenstufe der Seebrücke wird komplett ausgetauscht und die neue Bohle mit Liebes-Messingschild eingelassen. Quelle: Burwitz/Pocha

„Bei manchen Paaren liegt die Hochzeit auf der Seebrücke schon zwanzig Jahre zurück, eine war 1998, kurz nach ihrer Wiedereröffnung“, weiß Wilhelm Wolff. Er ist Chef der Seebrücke und hatte auch die Idee zu den Liebesbohlen. Für die Anfertigung wird eine der alten Treppenstufen herausgenommen und durch eine von der Tischlerei Westphal aus Sellin neu angefertigte ausgetauscht. Kostenpunkt der individuellen Liebesbohle: 550 Euro.

Geld, das zur Sanierung der fortwährend Wind und Wetter ausgesetzten Holzbohlen genutzt wird. Denn die 394 Meter lange Seebrücke ist, was die Instandhaltung betrifft, ein Fass ohne Boden. Rund 100 000 Euro im Jahr gibt die Kurverwaltung, die seit 2014 selbst Betreiber des Rügener Wahrzeichens mit Restaurant- und Veranstaltungsbetrieb ist, dafür aus.

„Unser Ziel war eine Hochzeitstreppe“, so Wolff. Diese ist nun fast perfekt. „Wie wir dann weitermachen, wissen wir noch nicht genau. Wir würden dies gern am Geländer fortsetzen“, so Wolff. Mit dessen Erneuerung soll aber auch eine neue Beleuchtung einhergehen.

Die Seebrücke ist Außenstelle des Standesamtes Mönchgut-Granitz und mit rund 150 bis 200 Trauungen im Jahr auch mit die beliebteste. Durch die Corona-Pandemie waren die Zahlen allerdings rückläufig. „In diesem Jahr werden sie aber wieder wie vor Corona sein“, so Szabina Szalamonidesz.

Hochzeitssteine und Liebesschlösser am Kap

Verewigen können sich auch Brautpaare, die sich hoch im Inselnorden das Jawort gegeben haben. Wer am Kap Arkona in den Hafen der Ehe geschippert ist, kann am Schinkelturm einen Hochzeitsstein mit Gravur setzen lassen, was inklusive fünfjähriger Liegezeit 398,65 Euro kostet. Braut und Bräutigam können aber auch ein Liebesschloss anbringen. Das ist auf der Selliner Seebrücke übrigens verboten.

Am Kap Arkona können Hochzeitspaare ein Liebesschloss anbringen. Quelle: Chris Herold

Von Gerit Herold