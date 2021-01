Vilmnitz

Luise Mielke wuchs gemeinsam mit ihren zwei Brüdern in Vilmnitz auf und erinnert sich an eine schöne Kindheit. „Es lebten viele Gleichaltrige im Ort und nach der Schule haben wir immer draußen gespielt.“ Die Rüganerin besuchte die Schule in Bergen und ging dann nach Stralsund, um das Fachabitur im Bereich Sozialpädagogik zu machen. Während dieser Zeit lebte sie mit Klassenkameraden in einer Wohngemeinschaft. Als sie im Juli letzten Jahres den Abschluss in der Tasche hatte, ging es zurück ins Elternhaus, um sich von dort auf die Suche nach einem Praktikumsplatz zu machen.

Momentan ist die 19-Jährige auf dem Reiterhof in Viervitz tätig und würde dort Kinder unterrichten, wenn nicht die Corona-Einschränkungen dies verbieten würden. Sie überlegt, ein Lehramts-Studium anzuhängen und dafür die Insel zu verlassen. „Wenn ich die Welt entdeckt habe, möchte ich später auf die Insel zurückkehren, einfach weil es hier so schön ist“, sagt sie überzeugt.

Von Christa Driest