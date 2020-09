Sassnitz

Vor Rügen gibt es dieser Tage zwei interessante Kreuzfahrtschiffe zu sehen. Die Reederei Viking Ocean Cruises parkte mit der „ Viking Sun“ und „ Viking Star“ zwei ihrer Schiffe vor Rügen. Die „ Viking Sun“ befindet sich bereits seit Mitte vergangener Woche dort. Die „ Viking Star“ machte zwei Tage später fest. Die 228 Meter langen Luxusliner waren von einer reduzierten Besatzung aus dem irischen Belfast in die Ostsee vor Rügen überführt worden. Im Kreuzfahrtbetrieb arbeiten auf jedem der Schiffe 480 Besatzungsmitglieder.

Auf Grund der Corona-Krise ist der Kreuzfahrtmarkt zusammengebrochen. Das Unternehmen hatte bereits frühzeitig nach Beginn der Corona-Pandemie begonnen, Kreuzfahrten zu stornieren. Wie auch das Schwester-Unternehmen Viking River Cruises waren zunächst Fahrten bis Ende September, später bis zum Jahresende abgesagt worden. Viking Line befördert jährlich mehr als sechs Millionen Menschen auf allen Schiffen. Nun wird es in diesem Kalenderjahr weder Hochsee- noch Flusskreuzfahrten mit diesen Unternehmen geben.

Anzeige

Nur Notbesatzung an Bord

Wann Viking wieder auf dem Fluss- und Hochseemarkt einsteigen kann, ist weiterhin ungewiss, denn bisher wurden lediglich Reisen abgesagt. Ein Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Betriebs wurde nicht genannt, da nicht klar ist, wie sich die Situation innerhalb der kommenden Monate tatsächlich entwickeln wird. Derzeit verfügt Viking Ocean Cruises über insgesamt sieben Kreuzfahrtschiffe und aktuell wird ein neues Schiff für die Reederei gefertigt.

Weitere OZ+ Artikel

Die beiden jetzt vor Rügen liegenden Schwesterschiffe waren 2015 und 2017 in Italien gebaut worden und bieten Platz für jeweils bis zu 930 Passagiere. Die Kreuzfahrtunternehmen sind auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft für Ihre Schiffe. OZ-Informationen zufolge könnten zwei weitere Kreuzfahrtschiffe ihren Anker vor Rügen herablassen. Um Besatzungsmitglieder auszuwechseln, Treibstoff zu fassen oder sich mit Vorräten zu versorgen, müssen die Schiffe in Mukran anlegen oder den Transport mit Kleinbooten absichern.

Sassnitz bietet eine sichere und eisfreie Unterbringung der Wasserfahrzeuge im Winter. Durch die Absagen befinden sich die beiden Kreuzfahrtschiffe im sogenannten Cold Lay-up, das bedeutet schlussendlich, dass nur die nötigsten Bereiche an Bord im Betrieb gehalten werden und der Anteil der Crewmitglieder auf das absolut notwendigste Maß heruntergefahren wurde. Die auf jedem Schiff etwa hundert Besatzungsmitglieder kommen überwiegend aus Indien und von den Philippinen. Als Nicht-EU-Bürger dürften sie das Schiff nicht verlassen und müssen an Bord bleiben, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird, so ein Sprecher.

Von Uwe Driest