Ralswiek

Zum Saisonauftakt sollte das 82 Meter lange Kreuzfahrtschiff MS „Sans Souci“ eigentlich von Berlin ins polnische Breslau/Wroclaw fahren. „Zu wenig Niederschläge im tschechischen Sudetenland, wo die Oder entspringt, durchkreuzten unseren Fahrplan“, erklärte Kapitän Peter Grunewald an der Ballastkiste, wo das Schiff vor der „Gorch Fock“ (I) festgemacht hatte.

„Bevor wir losfuhren“, so Grunewald weiter, „haben wir die 68 Gäste befragt, ob sie mit der Alternativ-Route zur Ostsee einverstanden sind.“ 52 Gäste haben sich dafür entschieden, an Bord zu bleiben. „Einige von ihnen waren froh, nicht so dicht in die Nähe der russischen Grenze zu kommen“, schüttelte der Kapitän den Kopf, „dabei ist die noch hunderte Kilometer von Breslau entfernt.“

Kurs auf Ralswiek

Im Heimathafen Mukrena an der Saale verbrachte das Schiff den Winter und wurde dort von der Nautik-Crew für die Saison vorbereitet. „Aufgrund des schlechten Wetters konnten nicht alle Außenarbeiten erledigt werden“, bedauert Steuermann Alex, der mit seinem Kollegen Bogdan, der auch für die 1200-PS-Maschine zuständig ist, die „Sans Souci“ in Schuss hält.

82 Meter lang Baujahr: 2000 in Nijmwegen/Niederlande als EUROPA; 2007/08 modernisiert und in SANS SOUCI umgetauft; Renovierung: 2014 Länge: 82 Meter; Breite: 9,50 Meter; Tiefgang (max.): 1,60 Meter; Vermessung: 1000 Tonnen; Antrieb: 2 x 600 PS (Neumotorisierung 2012); Crew: 25; Passagiere: 82 (max.); Passagierdecks: 2 sowie Sonnendeck; 41 Außenkabinen (13 Quadratmeter) mit nicht zu öffnenden Panoramafenstern Heimathafen: Peissen/Saale; Flagge: deutsch.

Nachdem in Stralsund übernachtet wurde, nahm die „Sans Souci“ am Sonntag zunächst Kurs auf Barth, am Montag auf Ralswiek. Begeisterung löste die Bodden-Landschaft aus sowie die Vielzahl der in dem Naturschutzgebiet beobachteten Vögel. Manch ein Gast ließ sich von den Störtebeker-Kulissen dazu animieren, eine der Vorstellungen zu besuchen.

Kutschfahrt und Strandbesuch

Die Gäste jedenfalls waren sehr zufrieden damit, so hörte man von ihnen, statt der niederschlesischen Stadt Breslau die Ostseeküste angesteuert zu haben, wobei das sonnige Hochdruckwetter auch eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Nächster Zwischenstopp auf dem Rückweg nach Berlin-Spandau war Vitte auf der Insel Hiddensee. Kutschfahrt und Strandbesuch gehörten dazu wie am nächsten Tag eine Busfahrt durch die Rügenschen Seebäder ab Lauterbach. Spätestens ab Stettin sollte entschieden werden, ob auch die geplante zweite Reise nach Breslau wegen des anhaltenden Niedrigwassers gestrichen werden muss und welche Route alternativ in Frage kommt: entweder Stralsund oder deren Partnerstadt Kiel.

Schaden in fünfstelliger Höhe

Doch es ist ganz anders gekommen, wie Kapitän Peter Grunewald mitgeteilt hat: „Trotz aller nur möglichen Schutzmaßnahmen hat uns Corona voll im Griff. 20 Gäste und Crewmitglieder sind betroffen.“ Die geplante Reise nach Kiel musste abgesagt werden. „Wir werden die zwölftägige Zwangspause und das gute Wetter nutzen“, so Grunewald, „um in Wusterwitz/Brandenburg, wo keine Liegekosten anfallen, Malarbeiten auszuführen, die liegen geblieben waren.“

Auf dem entstandenen Schaden in fünfstelliger Höhe bleibt der selbstständige Unternehmer sitzen. „Ob die anschließende Reise via Dresden nach Prag stattfinden wird, das steht völlig in den Sternen“, zweifelt Grunewald, „denn auch die Elbe leidet stark unter Niedrigwasser.“ Ein Saisonstart, wie er holpriger nicht sein kann. Allerdings: „Am 17. Mai“, weiß Grunewald, „laufen wir wieder um 22.30 Uhr Ralswiek an, bleiben dort bis zum 18. Mai um 14.30 und legen um 17 Uhr in Vitte an.“ Eines ist sicher im Revier: Wasser wird hier immer genügend unterm Kiel der „Sans Souci“ sein.

Von Peer Schmidt-Walther