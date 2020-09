Sellin

Nachdem seine Arbeiten in diesem Jahr bereits im Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin sowie bei einer Sonderausstellung im Schweriner Finanzministerium gezeigt wurden, sind Malereien von Willy Günther (Jahrgang 1937) nun das erste Mal auf Rügen zu sehen. Seit ein paar Tagen hängen 30 groß- und kleinformatige Bilder des Künstlers in der Galerie Hartwich in Sellin: knallfarbene Landschaften, Porträts und figürliche Darstellungen.

Unvergleichliche Positionen

„Es sind großartige und unvergleichliche Positionen“, schwärmt Knut Hartwich. Dass sie die Wände seiner Galerie füllen, habe vor allem der befreundete Maler Matthias Kanter aus dem mecklenburgischen Friedrichshagen angeschoben. „Er hat mich auf Willy Günther aufmerksam gemacht. Ich war gleich Feuer und Flamme“, so Hartwich.

Matthias Kanter, Jahrgang 1968 und einer der wichtigen Maler des Landes, sorgt dafür, dass das überaus reiche Werk des über 80-jährigen Künstlers nicht in Vergessenheit gerät. Willy Günther, den Kommerz und Berühmtheit nicht kümmern, lebt schon viele Jahre zurückgezogen und bescheiden in Dambeck ( Ludwigslust-Parchim). In seinem Haus und Atelier stapeln sich unzählige Bilder in wüster Fülle übereinander auf den Tischen.

Prozess des Malens ist der Reiz

Seine Werke schafft er überwiegend mit Wasserfarben auf einfachem Papier oder der Rückseite von Tapetenrollen. Es sind Bilder, mit denen ihr Meister eigentlich nie fertig wird – nicht fertig werden will, weiß Hartwich. Der Weg ist das Ziel. Der Prozess des Malens der Reiz, weniger das Ergebnis. Schier unerschöpflich ist dabei die Quelle der Inspiration, nicht zu bremsen der Antrieb. Malen, schlafen, malen, nichts weiter. Tausende Bilder sind entstanden.

Willy Günther in seinem Refugium Quelle: Matthias Kanter

„Er geht jeden Tag in diesen Steinbruch. Das ist keine Attitüde. Man spürt die Power, die dahintersteckt“, ist Galerist Knut Hartwich beeindruckt. Und ist fasziniert: „Die Farbigkeit ist der Hammer.“ Für Willy Günther ist die Farbe frei. Genauso wie die Zeit. „Und was im Menschen pulsiert, ist frei“, sagt er in einem filmischen Interview.

Der Farbenrausch zeigt sein Leben. Er malt Momente und Eindrücke und übermalt sie wieder nach neuen Impulsen. Wenn er zum Beispiel das Blatt dreht. Oder sich die Erinnerung verändert. Er lässt sich treiben und überraschen, was für Dinge sich immer wieder einstellen und welche Geschichten sich daraus entwickeln. Immer wieder setzt er dann den selbst gebauten Pinsel an. Er arbeitet an vielen Bildern gleichzeitig. Er schwimmt durch ein buntes Meer.

Das Wunderbare im Fokus

„Das Wunderbare interessiert ihn, nicht das Fantastische, sondern das, was man sehen kann“, sagt Knut Hartwich. Aus dieser Wucht an Ausstellungsmaterial eine Auswahl für die Rügener Schau herauszupicken, war nicht einfach, gibt der erfahrene Galerist unumwunden zu. „Es ist eine Mischung aus Matthias’ Sicht und meiner Sicht.“

Ein Foto aus den 80er Jahren: Willy Günther beim Bodypainting am Strand. Quelle: Repro: Matthias Kanter

Schüler von Hans Theo Richter

Willy Günther stammt ursprünglich aus Wachstedt im Eichsfeld ( Thüringen). Er studierte 1960 bis 1965 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden bei Hans Theo Richter. Seit den 70er Jahren lebt er in seiner Wahlheimat Mecklenburg. Früh orientierte sich der Maler an den Avantgarden der Moderne, die sich meist abseits des offiziellen Kultur- und Kunstbetriebes der DDR ihre Nischen suchen mussten. Günther war bis zur politischen Wende in Kunstausstellungen quer durch die Republik vertreten. 1989 erhielt er den Fritz-Reuter-Kulturpreis.

Die Ausstellung in Sellin ist noch bis zum 21. November in der Galerie Hartwich in der Schulstraße (Alte Feuerwehr) mittwochs bis sonnabends von 11 bis 19 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen. Kontakt: Tel. 0174/9475424

