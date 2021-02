Bergen

Christoph Hopp-Kowitz lebt schon sein gesamtes Leben auf der Insel und ist somit ein stolzer Rüganer. Der 35-jährige gelernte Florist betreibt in Bergen seinen eigenen Blumenladen, den „Tulpenknicker“. An seinem Job begeistert ihn die beinahe endlose Kreativität und dass sich so individuell arbeiten lässt. Jeder Kunde sei ein bisschen anders und habe andere Wünsche, verrät Christoph. Durch seine Selbstständigkeit nimmt sein Beruf beinahe seine gesamte Zeit in Anspruch. „Das ist zwar anstrengend, aber schön anstrengend!

Und wenn es der Traumjob ist, dann ist das viele Arbeiten keine Belastung.“ Die freie Zeit die noch verbleibt, verbringt er gemütlich mit seinem Mann und den vier kleinen Hunden zu Hause. Die Insel zu verlassen, um in eine Großstadt zu ziehen, war für ihn nie wirklich eine Option. Man lebt hier viel ruhiger und familiärer, erzählt er. „Es war mal ein Thema, von der Insel wegzuziehen, als ich jünger war“, sagt er. Er hatte diese Pläne aber wieder verworfen.

Von Elisa Jäger