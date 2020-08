Binz

Es ist geschafft: Manfred Zemeitat aus Binz hat mit seinem Mountainbike die Alpen überquert. Das Besondere: Er ist 76 Jahre alt. Er wählte für sein Vorhaben die Route „Via Claudia Augusta“ mit mehr als 6200 Höhenmetern aus. Viele kleine Hindernisse gab es für den durchtrainierten Rentner zu überwinden, bis er schließlich nach 386 Kilometern das Ziel erreichte – der Gardasee in Italien.

„Die vielen Pässe, die überwunden werden mussten, waren kein Problem. Wenn man im Tritt ist, läuft es von ganz alleine. Die fünf Tage auf dem Fahrrad sind wie im Nu vergangen“, fasst er kurz zusammen.

Anzeige

Die „Via Claudia Augusta“ ist ein beliebtes Ziel bei Radfreunden. Diese Route startet in Deutschland und bringt die Sportler auf die Spuren der alten Römer über die Alpen nach Italien. Der Radweg verläuft zum größten Teil auf der antiken Streckenführung der alten Römerstraße und schlängelt sich durch weite Felder und das Alpenvorland, an blauen Flüssen entlang, über kurvige Passstraßen mit atemberaubender Aussicht, zwischen den hohen Gipfeln der Alpen hindurch und an malerischen Obstplantagen vorbei.

Weitere OZ+ Artikel

Wunden an den Beinen

Kein Wunder also, dass sich der Binzer für diese Tour entschieden hatte. „Es waren anstrengende, aber auch schöne Tage, die ich alleine auf dem Rad verbracht hatte. Die vielen Eindrücke, die ich dort erlebt und auf Fotos festgehalten habe, die schönen Ausblicke bei den Pausen und am Ende einer jeden Etappe haben alles entschädigt, selbst die kleinen Blessuren, die ich davontrug“, sagt Manfred Zemeitat.

Nicht nur auf asphaltierten Straßen war der Binzer unterwegs. Teilweise sah es so aus. Quelle: Manfred Zemeitat

Etwa an der italienischen Grenze, als er am zweiten Tag den Gebirgspass Reschenpass westlich des Brennerpasses passierte. „Ich hatte die Stadt Meran bereits hinter mir gelassen und wollte mir danach die Burg Fernstein anschauen, die sich ein wenig abseits der Route befand. Hier gab es keine asphaltierte Straße, sondern nur Schotterwege. Die Steine haben kleine Wunden an den Schienbeinen verursacht. Aber alles halb so wild“, sagt Manfred Zemeitat.

Umwege und Gewitter

Auch kleine Umwege musste er in Kauf nehmen. So beim Ort Nauders an der schweizerischen Grenze. Er fuhr am Fluss Inn entlang, den er auf Höhe alter Zollstation Martina queren musste. Ein Anstieg von drei Kilometern wartete auf den 76-Jährigen. Oben angekommen, sah er, dass der Weg komplett gesperrt war. Ein Einheimischer berichtete, dass Steinschlag für die Sperrung gesorgt habe. Er musste also wieder zurück und auf einen Shuttlebus warten, der ihn bis nach Nauders fuhr. Danach ging die Fahrt bis zur Grenze auf dem Mountainbike weiter.

Manfred Zemeitat ist dieses Jahr schon 3600 Kilometer mit seinem Fahrrad gefahren. Quelle: Mathias Otto

Viel schlimmer war ein Gewitter, das den Binzer überraschte. „Ich war komplett nass, meine Sachen in den Fahrradtaschen waren feucht. Mein Zelt konnte ich bei Wind und Regen nur mit Mühe aufbauen.“ Nachts ist es dann auch noch zusammengebrochen, die Zeltstangen hielten dem Wind nicht stand. „Ich habe morgens wieder die Sachen verstaut und bin weitergefahren, mir blieb ja nichts anderes übrig“, sagte er.

Letzte Etappe ohne Pause

Noch nicht einmal sein morgendliches Ritual konnte er durchführen. „Der Tag kann nur optimal starten, wenn ich eine Tasse Kaffee genießen kann. Kaffee und Campingkocher hatte ich dabei, nur bei dem Regen war das Zubereiten unmöglich. Aber auch das gehört dazu, wenn man Sport an frischer Luft macht.“ Im Regen fuhr er weiter.

Am fünften Tag erreichte er den Gardasee. „Ich musste noch 136 Kilometer absolvieren. Anhalten und noch eine Extra-Pause einzulegen, kam mir nicht in den Sinn. Ich habe dann die letzten Meter bis nach Torbole durchgezogen“, so Manfred Zemeitat. Drei Tage blieben ihm bis zur Rücktour – dann aber mit Bus, Bahn und Auto. „Ich hatte endlich Zeit, meine Sachen zu trocknen. Aber auch, um die herrliche Landschaft am Gardasee bei Wanderungen zu genießen, und auch mal in einem Restaurant zu entspannen.“

Für den Binzer sollte es die letzte große Tour werden. Aber endgültig hat er sich noch nicht entschieden. „Ich weiß es noch nicht. Ich werde sehen, wie fit ich bin und ob ich es mir noch ein weiteres Mal zutrauen kann. Aber wenn ich an das tolle Erlebnis vom Juli zurückdenke, möchte ich nicht, dass ich mit dem Fahrrad zum letzten Mal über die Alpen gefahren bin.“

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto