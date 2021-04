Rügen: Mann flüchtet mit Tempo 150 vor der Polizei

Berglase

Ein 40 Jahre alter Mann von der Insel Rügen ist am Montagabend vor der Polizei geflüchtet. Als ihn Polizeibeamte auf Höhe der Ortschaft Berglase gegen 19.25 Uhr kontrollieren wollen, hatte der VW-Fahrer beschleunigt und fuhr mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde weiter in Richtung Samtens. „Er ist mit überhöhter Geschwindigkeit, grob fahrlässig und rücksichtslos vor uns geflüchtet, als wir ihn kontrollieren wollten“, sagt Stefanie Peter vom Polizeihauptrevier Bergen.

An der Anschlussstelle bei Samtens bog der 40-Jährige auf der B96 n in Richtung Bergen ab. Die Polizisten konnten den Mann auf Höhe Teschenhagen zum Anhalten bewegen. Alkohol hatte der Mann nicht intus. Eine Messung ergab einen Wert von 0,0 Promille. Laut Polizei habe der VW-Fahrer körperliche Auffälligkeiten gezeigt, sodass eine Einnahme von berauschenden Mitteln nicht ausgeschlossen werden kann. In diese Richtung wird derzeit ermittelt. Eine Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. „Sein Führerschein wurde nicht sichergestellt, aber die Führerscheinstelle informiert“, sagt Stefanie Peter.

