Dranske

Beim Baden in der Ostsee sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen seien gerettet worden, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Sassnitz mit.

Zunächst habe sich ein Mann am Bakenberg in der Nähe von Nonnevitz auf Rügen ins Wasser begeben und möglicherweise einen Herzstillstand erlitten. Dass der Mann ertrunken sei, hielten die Rettungskräfte für nicht wahrscheinlich, weil er an der Oberfläche geblieben sei. Drei weitere Männer, die die Situation beobachtet hatten, wurden beim Versuch, den Mann zu retten, selbst abgetrieben. Der in Not geratene Mann war zu diesem Zeitpunkt vermutlich bereits verstorben. Die Ersthelfer mussten ihrerseits von Rettungskräften geborgen werden. Ein von einem Hubschrauber eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Zwei der geretteten Helfer wurden in das Krankenhaus nach Bergen gebracht, einer konnte vor Ort versorgt werden.

An dem Einsatz beteiligten sich neben der Freiwilligen Feuerwehr Dranske auch die Wasserrettung der Wehren von Wiek und Breege. Die Tragödie ereignete sich an einem unbewachten Strandabschnitt. Der DLRG-Posten am Strand von Nonnevitz hatte wegen des am Sonntagnachmittag herrschenden Nordwest-Windes mit einer Stärke von sechs bis sieben ein Badeverbot ausgesprochen und die rote Fahne gehisst.

Nach Goa-Party in Seenot geraten

Der von der Seenotleitung „Maritime Rescue Coordination Centre“ (MRCC) mit Sitz in Bremen zunächst an die Unfallstelle beorderte Seenotrettungskreuzer „Nausikaa“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ (DGzRS) war wieder abberufen und zu einem Einsatz zur nahegelegenen Halbinsel Bug geleitet worden. Dort waren zur gleichen Zeit zwei Schwimmer seeseitig abgetrieben, die sich letztlich aus eigener Kraft an Land begeben konnten. Sie sollen an einer Goa-Party teilgenommen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.

Toter auch in Ahrenshoop

Ein zweites Opfer der vom Wind aufgewühlten See war in Ahrenshoop zu beklagen, wo ein Mann offenbar ertrank. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos geblieben. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun die genauen Umstände aller drei Vorfälle.

Von Uwe Driest