Sassnitz

Marianne Nieberverbrachte die Kindheit in Karlsruhe. „Ich bin mit drei Geschwistern und den Großeltern im gleichen Haus aufgewachsen“, erzählt sie. Sie machte eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und arbeitete danach für einige Jahre in ihrem Beruf. Mit ihrem Mann gründete die heute 61-Jährige eine Familie und es kamen nach und nach fünf Kinder zur Welt. In Mecklenburg-Vorpommern lebt das Paar seit 1992, erst in Wolgast, dann auf Usedom und seit zwölf Jahren in Sassnitz, wo der Vater der Familie als Pastor arbeitet.

Marianne Nieber war anfangs in einer physiotherapeutischen Praxis tätig, als jedoch die in Karlsruhe lebende Mutter schwer erkrankte, entschied sie sich, diese zu unterstützen und pendelte zwei Jahre lang zwischen Rügen und Baden- Württemberg. Mittlerweile ist sie in Sassnitz als Küsterin tätig und unternimmt in der Freizeit Pilgerwanderungen auf der Insel. „Die Landschaft gibt mir viel, ich bin gern am Wasser“, sagt sie zufrieden.

Von Christa Driest