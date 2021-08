Sassnitz

Fast könnte man meinen, Sassnitz wäre ihr Zuhause: Die Brigg „Roald Amundsen“ hat einen Großteil ihrer „Sommerferien“ im Stadthafen beziehungsweise vor der Küste Rügens verbracht. Seit Anfang Juli ist sie auf verschiedenen Ostsee-Törns immer wieder die Rügener Hafenstadt angelaufen. Sie war bei der Hanse Sail in Rostock genauso wie bei der Sail Sassnitz dabei und ist gegenwärtig mit deutschen und russischen Jugendlichen unterwegs. Bevor sie sich zu dieser Tour aufmachte, nutzten viele Rüganer die Gelegenheit, an Bord zu gehen.

Die Stammcrew der Brigg „Roald Amundsen“ bereitet das Setzen der Segel vor. Quelle: Maik Trettin

Ein Tag auf einem Zweimaster zu verbringen, war selbst für die ein reizvolles kleines Abenteuer, die beruflich monatelang auf den Meeren dieser Welt unterwegs waren oder sind. Die Mitglieder des Nautischen Vereins Sassnitz-Rügen hatten gemeinsam mit ihren Mitstreitern vom Förderverein des Fischerei- und Hafenmuseums im Stadthafen das Schiff zu einer Tagestour bestiegen. Auch wenn seine Gäste diesmal erfahren und vermutlich größtenteils auch seefest waren: Ein unnötiges Risiko wollte Kapitän Ulrich Komorowski dennoch nicht eingehen. Jenseits der Küste Rügens drohten laut Wetterbericht schwere Sturmböen und Gewitter. Die „Roald Amundsen“ segelte da lieber unter Land und in Sichtweite der Kreidefelsen und kehrte beizeiten um.

Rügen von See aus – für die meisten der Passagiere auf diesem Ausflug war das kein ungewöhnlicher Anblick. Die Abläufe auf einem Großsegler machten denn aber selbst so manch gestandenen Seebären neugierig. Applaudiert wurde, als die jüngeren Besatzungsmitglieder in die Takelage kletterten und in schwindelerregender Höhe die Segel vorbereiteten. Beim Segelsetzen unten an Deck durften die Passagiere dann auch mit anfassen und an den Tauen ziehen. Oder aber das Steuerrad in der Hand halten. Diese Arbeit sei die beliebteste von allen, kommentierte Ulrich Komorowski schmunzelnd.

Der elfjährige Max aus Breege steuerte für eine Weile den Zweimaster „Roald Amundsen“ durch die Ostsee vor Rügen. Quelle: Maik Trettin

Eine gewisse Segelerfahrung brachte der elfjährige Max mit: Er sitzt sonst beim SV Breege in einem kleinen „Optimisten“-Segler und ist damit wie fast jeder Segelsportler natürlich auch schon mal gekentert. Bei der Ausfahrt der „Roald Amundsen“ stand er hoch konzentriert am Steuerrad und schaute angestrengt voraus auf den Kurs – zusammen mit dem erfahrenen Steuergänger an seiner Seite. Ein so großes Schiff zu steuern – die Brigg ist 50 Meter lang und wiegt 480 Tonnen – sei schon etwas Besonderes, schwärmte der Nachwuchssegler, bevor er seinen Platz für seine Vereinskameraden räumte.

Die Gäste der „Roald Amundsen“ wurden zum Anpacken ermutigt. Hier helfen sie, die Segel zu setzen. Quelle: Maik Trettin

Etwas Besonderes war und bleibt es auch für die gestandenen Seeleute vom Nautischen Verein. Mit einem Segelschiff gingen lediglich einige von denen, die später Fischkutter, Marineboote oder Frachtschiffe über die Weltmeere navigierten, während eines Praktikums im Rahmen der Ausbildung auf Fahrt. Kapitän Wolfgang Neumann vom Nautischen Verein nennt als Beispiel das Segelschulschiff „Wilhelm Pieck“, die heutige „Greif“, die als Ausbildungsschiff diente. Dieses Erlebnis war seinerzeit aber nicht allen vergönnt. Die einen wurden schnellstmöglich in der Seefahrt gebraucht, die anderen wollten nach der Ausbildung endlich Geld verdienen und verzichteten auf den Luxus, den sie sich nach dem Ende ihrer Fahrenszeit gönnen. „Solche Segeltörns gehören bei uns zum Vereinsleben, die organisieren wir wenigstens einmal pro Jahr“, so Neumann.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Roald Amundsen“ wird Ende August wieder in Sassnitz festmachen und zum nächsten Törn nach Wismar starten, bevor sie sich Mitte September auf den Weg in den Heimathafen Eckernförde macht.

Umbau mit 200 ABM-Kräften Die heutige Brigg (Zweimaster) „Roald Amundsen“ wurde 1952 auf der Roßlauer Elbe-Werft ursprünglich als Fischereifahrzeug gebaut, fuhr allerdings nie als solches. Auf der Peene-Werft in Wolgast wurde der Bau vollendet. Das Schiff diente der Volksmarine als Tank- und Versorgungsschiff, das heißt, es brachte Treibstoff, Trinkwasser und Ausrüstung zu den einzelnen Schiffen. Nach einem Umbau auf der Wolgaster Werft wurde es als Bilgen-Entöler eingesetzt und pumpte das Öl-Wasser-Gemisch aus den Marineschiffen ab. Nach dem Ende der Volksmarine und dem Beitritt der DDR zur BRD ging das Schiff, das bis dahin den Namen „Vilm“ getragen hatte, in Bundeseigentum über. Der Bund verkaufte es an zwei Privatleute, die es mithilfe von 200 ABM-Kräften und Fördermitteln des Landes in Wolgast zur Brigg umbauten und an den Verein „Leben lernen auf Segelschiffen“ vercharterten. Heimathafen ist heute Eckernförde. Der Traditionssegler wird in der „erlebnisorientierten Vereinsarbeit“ eingesetzt, wie es heißt. Das Schiff ist unter Deck komplett in Holz ausgebaut und verfügt über mehrere Kojen sowie Dusch- und Waschräume.

Von Maik Trettin