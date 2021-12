Rügen-Markt in Thiessow: Gemeinde kündigt Betreiberinnen

Thiessow

Ist es das leise Aus oder die Chance für seinen langfristigen Fortbestand? Der Rügen-Markt in Thiessow ist seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet. Im Jahr 2019 hatten die beiden Marktbetreiberinnen erstmalig unbefristete Pachtverträge für das Hafengelände in Thiessow erhalten. Nun kündigt die Gemeinde Mönchgut den Kontrakt für ihre Flächen zum April nächsten Jahres.

„Vorsorglich und aufgrund der langen Kündigungsfrist“, erklärt Tourismusmanagerin Franziska Gustävel. Das Ende der Laufzeit ist im Oktober 2023. Die Pächterinnen Urte und Frauke Kasüske können also weitere zwei Jahre den Rügen-Markt veranstalten, der immer von Mai bis Oktober dienstags und donnerstags stattfindet.

Aber es soll sich einiges ändern. Denn der Basar mit seinen rund 100 regionalen Kunsthandwerkern, Händlern und Produzenten im beschaulichen Fischerei- und Seglerhafen hat viele Fans, aber auch viele Kritiker. Knackpunkt: die hohe Verkehrsbelastung. So werden Staus und Parkplatznot, aber auch fehlende Toiletten im ohnehin maroden Hafengebäude bemängelt.

Bedingungen auf beiden Seiten neu verhandeln

Die Entscheidung zum Vertragsende sei nicht einvernehmlich gefallen, allerdings auch nicht hinter verschlossenen Türen, so Gustävel. Die Probleme seien mit den Betreiberinnen offen kommuniziert worden. „Im Endeffekt soll diese Kündigung vor allem dazu dienen, dass die Bedingungen auf beiden Seiten neu verhandelt werden können, da sich die Rahmenbedingungen und die Besucherströme stetig ändern“, begründet Gustävel.

Hintergrund sind die Eigentumsverhältnisse im Hafen. Nur ein Teil gehört zum Anlagevermögen der Kurverwaltung Mönchgut. Die restlichen Flächen besitzen die Fischereigenossenschaft und der Thiessower Gastronom Torsten Jelinski. Er hatte vor einem Jahr das Fischrestaurant „Zum Hafen“ von den Fischern erworben, die sich von dem gesamten Aral trennen wollen.

292 Personen nahmen an Onlineumfrage teil

Für das Jahr 2024 habe man dann Gewissheit, was mit dem Gelände passieren wird, so Gustävel. Die Gemeinde sah sich nach dem Saisonrückblick aufgrund der „vielfältigen unterschiedlichen Rückmeldungen“ zum Handeln gezwungen und hatte eine Umfrage gestartet. Von den ausgeteilten Fragebögen in Thiessow und Klein Zicker habe man einen Rücklauf von 41 Prozent erhalten, an der Onlineumfrage haben 292 Personen teilgenommen.

„Im Endergebnis lehnen die Befragten auf beiden Seiten den Rügen-Markt nicht gänzlich ab – wobei die Ablehnung bei den Einwohnern aus Thiessow und Klein Zicker deutlicher war als bei den Onlinebefragten. Es lässt sich ableiten, dass etwaige Probleme deutlicher werden, je dichter die Einwohner sich am Ort des Geschehens befinden“, so Franziska Gustävel.

Rügen-Markt: ja, Standort Thiessow: nein.

„Darin, dass es sich bei dieser Veranstaltung um eine Bereicherung für unsere Gäste handelt, sind sich alle Befragten einig – auch, dass es geeignetere Standorte als den Hafen Thiessow gibt“, so Gustävel. Fazit: Rügen-Markt: ja, Standort Thiessow: nein.

Das findet auch die „Bürgerinitiative Mönchgut“, die „erhebliche Probleme wegen der fehlenden Infrastruktur, die zur Durchführung und Absicherung von Veranstaltungen dieser Größenordnung notwendig ist“, beklagt. Stattdessen sollten sich die Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz, die Kurverwaltung Binz und die Stadt Putbus gemeinsam dieses Themas annehmen.

Ein geeignetes Areal sehe man im Umfeld von Pantow oder Putbus/Lauterbach, weil es zentraler gelegen und mit sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar sei. Das hatte die Putbussser aufgeschreckt, die derzeit Ziele für einen beschaulichen Tourismus entwickeln wollen.

An einen Umzug des Rügen-Marktes in die Weiße Stadt denke man laut Urte Kasüske allerdings nicht. Für Putbus gäbe es die Idee, dort im Park oder am Marstall eine neue Veranstaltung zu etablieren, bei der nur rund 35 Anbieter mitwirken.

Über 100 Kommentare seien bei der Befragung durch die Gemeinde Mönchgut abgegeben worden. Dabei gab es auch Lösungsvorschläge für den Standort Thiessow: mehr Parkmöglichkeiten, Shuttleverkehr von den Strandparkplätzen, Middelhagen und Sellin, Verkehrsumleitung bereits vor Thiessow, Ausbau und Verbreiterung des bestehenden Radweges, attraktivere ÖPNV-Angebote.

Und: Der in diesem Jahr eingeführte kurkartenfinanzierte Schiffsverkehr sei ein Weg in die richtige Richtung. Bei der Bewältigung der Probleme ist eine Bürgerbeteiligung erwünscht.

„In den kommenden zwei Jahren wollen wir auch weiterhin die Meinungen der Bevölkerung einfangen und dann mit den Erkenntnissen in neue Verhandlungen gehen. Einen Kompromiss und verschiedene Lösungsansätze zu finden, um den verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht zu werden, ist dabei unser Ansinnen“, so Gustävel.

Ebenfalls wolle man – vorbehaltlich der pandemischen Lage – im nächsten Jahr mit den Veranstaltern und der Ordnungsbehörde einen offenen Dialog über die Ergebnisse der Befragung führen.

Von Gerit Herold