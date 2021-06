Thiessow

Wiedersehensfreude im Thiessower Hafen: Dort öffneten sich an Dienstag um 9 Uhr die Pforten für den beliebten Rügen-Markt. Viele Besucher nutzten gleich den ersten Tag, um ausgiebig zwischen den Marktständen zu schlendern nach dem Motto „Kieken un Köpen“. Gegen Mittag bildete sich vor dem Parkplatz am Markt, Gebühr zwei Euro, eine kleine Schlange. Etliche Gäste waren aber auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Marktgelände gekommen.

Einen Monat später in die Saison gestartet

„Ich hätte nicht gedacht, dass es heute schon so losgeht“, freute sich Frauke Kasüske, die zusammen mit ihrer Schwester Urte den Markt betreibt. Dieser ist durch den Corona-Lockdown und das Einreiseverbot auch in diesem Jahr erst einen Monat später in die Saison gestartet. Rund 90 Kunsthandwerker und regionale Produzenten sind auch diesmal wieder mit dabei. Es gibt Fisch- und Wurstwaren, Molkereiprodukte, Backwaren, Honig, Senf, Nudeln, Schuhe, Textilien, Taschen, Keramik, Schmuck, Kosmetik, Dekoartikel, Accessoires, Holzartikel, Haushaltswaren und vieles mehr. In den nächsten Wochen werden noch weitere Anbieter folgen, so Frauke Kasüske.

Maximal 350 Besucher zugelassen

Das Sicherheitskonzept des vergangenen Jahres habe sich bewährt. Die Anzahl der Besucher auf dem Hafengelände wird am Einlass kontrolliert und reguliert, maximal 350 Besucher sind zugelassen. Ist die Obergrenze erreicht, dürfen auf das Gelände nur so viele Menschen, wie herunter kommen. Zwischen 10 und 13 Uhr kann es auf der Hafenzufahrt zu Wartezeiten kommen.

Eine Maskenpflicht unter freiem Himmel gibt es nicht – lediglich bei Kontakten zwischen Händlern und Kunden. Ein Hygienebeauftragter sorgt dafür, dass Tische und Toiletten regelmäßig gereinigt werden. Die Sitzgelegenheiten in der Gastromeile sind verschwunden, es gibt nur Stehtische.

„Es ist alles sehr entspannt“

Gut besucht war auch der Stand der „Rügener Inselfrische“ . Quelle: Gerit Herold

Gekostet und geschlemmt wurde reichlich, so auch am Stand der „Rügener Inselfrische“. „Wir sind glücklich, wieder hier sein zu dürfen und freuen uns auf viele Gäste und schönes Wetter. Es ist alles sehr entspannt, die Leute freuen sich“, sagte Caroline Rahm, die zusammen mit Christina Kraft die leckeren Quarkdesserts über die Theke reichte. Besonders begehrt: der Vanilletraumbecher mit Heidel- und Erdbeeren. „Viele haben Lust auf Süßes und sie sehen, dass wir es frisch zubereiten“, meinte Christina Kraft.

„Der Markt ist toll und die Leute sind nett. Es ist auch noch nicht so voll, auch auf den Straßen“, befand ein Paar, das gerade in Dranske Urlaub macht. Die beiden Hamburger hatten den Verkaufsstand der Rügener Landschlachterei angesteuert und die Salamisorten verkostet. Eine „Boddensalami“ nahmen sie mit.

„Es war die letzten Monate ganz schön trostlos“

Auf die Wurst aus Gademow schwört auch Monika Looks. „Ich freue mich sehr, dass der Markt wieder da ist. Mit gefällt es immer, hier duchzugehen und die Leute zu sehen. Es war die letzten Monate ganz schön trostlos im Ort“, so die Thiessowerin. Sie komme fast jede Woche her, um etwas zu kaufen und eine Bratwurst zu essen. „Ich komme aber vor allem wegen des Zuckerkuchens vom Treppenbäcker. Auch das Brot ist sehr gut“.

Bäckermeister Carsten Schmidt vom Treppenbäcker Sellin reichte "heiße Stulle". Das Holzofenbrot mit Schmalz, Gurke und Röstzwiebeln ließen sich viele Besucher schmecken. Quelle: Gerit Herold

Probieren konnte man dies auf der anderen Seite des Marktes, wo Bäckermeister Carsten Schmidt „heiße Stullen“ im Akkord reichte: frisches Holzofenbrot mit hausgemachtem Schmalz, Gewürzgurke und Röstzwiebeln. „Wir sind sehr überrascht, dass heute schon so viel los ist und müssen uns nach sieben Monaten erst mal wieder einspielen“, lachte Carsten Schmidt gut gelaunt. Man freue sich auch unter den Händlern, alle wiederzusehen. Es sei fast wie ein Familientreffen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Atmosphäre hier ist wunderschön“

Ganz neu auf dem Markt ist Wiktoria Reichhardt. Sie stellt Naturseifen wie vor 100 Jahren her. „Ich dachte erst, es kommt keiner, aber ich habe schon einige Sachen verkauft und bin sehr zufrieden“, so die Baaberin, die ihre Werkstatt in Alt-Baabe hat. „Die Atmosphäre hier ist wunderschön.“

Karin Schmidt und ihre Tochter Kristine Staub haben sich auf dem Markt eine sommerliche Kopfbedeckung gekauft. Quelle: Gerit Herold

Darum sind auch Karin Schmidt und ihre Tochter Kristine Staub nach Thiessow gekommen, die gerade mit Freunden in Lobbe campen. Sie kennen den Rügen-Markt schon von früheren Besuchen. Diesmal haben sich die beiden Frauen an einem Hutstand eine sommerliche Kopfbedeckung zugelegt. Und natürlich wollen sie auch noch etwas essen. „Es ist einfach schön hier und sehr regional“, so Kristine Staub, die bei Freiburg lebt, aber aus der Nähe von Stralsund stammt.

Schiffsanreise mit Kurkarte kostenlos

Der Rügen-Markt hat dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab dem 15. Juni können Besucher auch mit dem Schiff der Weißen Flotte anreisen – Gäste mit Kurkarte sogar kostenlos. Jeden Dienstag und Donnerstag fährt die Fähre zum Beispiel vom Hafen Sellin (ab 8.15 Uhr und 13.30 Uhr) und vom Hafen Baabe (ab 8.30 Uhr und 13.45 Uhr) direkt nach Thiessow.

Zur Mittagszeit war der Rügen-Markt sehr gut besucht. Quelle: Gerit Herold

„Wir freuen uns sehr über dieses innovative Angebot. Es macht einen Tagesausflug zum Rügen-Markt noch attraktiver und schont gleichzeitig die Umwelt. Das ist für uns gelebte Nachhaltigkeit“, so Frauke Kasüske.

Von Gerit Herold