Neukamp

Die Kamper Brücke ist die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Putbusser Ortsteilen Wreechen und Neukamp. Sie war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema, weil nicht abzuschätzen ist, wie lange sie noch durchhält. Der damalige Bürgermeister Harald Burwitz hatte dem Bauwerk keine lange Lebenschance mehr gegeben und nach den Arbeiten 2014 verkündet: „Zwei Jahre wird die Brücke wohl noch genutzt werden. Dann muss über eine neue nachgedacht werden.“

Mit den Reparaturarbeiten im Jahr 2019 wurde die Lebensdauer um zwei Jahre verlängert. Die Stadt möchte nun eine neue Brücke bauen. Doch bis zur Fertigstellung können noch Jahre vergehen.

„Wertvolle Zeit geht verloren“

Bis in die 80er Jahre stand hier eine Holzbrücke, die für eine Stahlkonstruktion weichen musste, die in den Jahren 1986/87 gebaut und fertiggestellt wurde. In dieser Form existiert sie bis auf Reparaturmaßnahmen noch heute. Für das Tragwerk wurden damals ehemalige Bohrgestänge mit einer Länge von 20 Metern in den Grund eingespült. Vor acht Jahren wurde festgestellt, dass von den 96 Pfählen fast 50 schadhaft sind.

„Im Laufe der Instandsetzungsmaßnahmen wurde auch die weitere Nutzung und damit auch die Tragfähigkeit der Brücke neu bewertet. In Auswertung der Ergebnisse musste die Belastung der Brücke eingeschränkt werden, da nur ein Neubau der Brücke zu einer Verbesserung der zeitgemäßen Nutzung führt“, sagt Thomas Möller vom Fachbereich Bauen der Stadt Putbus.

Dabei seien die vorhandenen Traglasten durch Busse, Landmaschinen sowie die Ver- und Entsorgungsfahrzeuge zu berücksichtigen. Auch wenn diese Verbindung hauptsächlich die zwei dünn besiedelten Ortsteile Neu- und Altkamp betrifft, sei für die Stadt die Brücke unabdingbar für den Verbindungsverkehr. „Es ist die kürzeste Verbindung zum Stadtzentrum mit seinen Versorgungseinrichtungen“, sagt er.

Neubau kostet 5 Millionen Euro

Ein Problem, das der Putbusser Wehrführer nur zu gut kennt. „Wir wollen so schnell wie möglich Hilfe leisten, doch das ist hier aktuell nicht möglich“, sagt Sebastian Götte. Zum Glück gab es in der Vergangenheit keinen Einsatz in diesen beiden Ortschaften. „Denn um dort hinzugelangen, müssen wir vom Gerätehaus über Kasnevitz und Krakvitz fahren. Durch den Mehraufwand durch die Anfahrt geht wertvolle Zeit verloren“, sagt er.

Wehrführer Sebastian Götte Quelle: Mathias Otto

Hinzu kommt der Plattenweg zwischen Altkamp und Neukamp, der mit diesen Fahrzeugen nur langsam befahren werden kann. „Zudem haben wir bei Gegenverkehr kaum Möglichkeiten auszuweichen.“

Bildergalerie von der Kamper Brücke auf Rügen

Zur Galerie Bis in die 80er Jahre führte eine Holzbrücke über den Wreechener See, die für eine Stahlkonstruktion weichen musste, die in den Jahren 1986/87 gebaut und fertiggestellt wurde. In dieser Form existiert sie bis auf Reparaturmaßnahmen noch heute.

Deshalb bereitet sich die Stadt derzeit vor, eine neue Brücke am gleichen Standort zu bauen, die auch belastbar für schwere Fahrzeuge ist. Die Planungsphase für das knapp Fünf-Millionen-Projekt hat begonnen. Aber allzu zeitnah werden die Baufahrzeuge nicht anrücken. Das hat einen Grund und ist mit dem bürokratischen Aufwand verbunden. Nachdem die Planung erarbeitet und ausgeschrieben wird, wird der eigentliche Bau geplant. „Wenn diese Arbeiten absolviert sind, kann man den Bau der Brücke in Aussicht stellen“, sagt er.

Die lange Wartezeit hat auch damit zu tun, dass sich die Brücke in einem naturschutzrechtlich hochgeschützten Bereich befindet. Deshalb stehen entsprechende Bewertungen für diesen Bau noch aus. Das heißt, dass sich der Bau einer neuen Brücke nach derzeitigem Stand bis zum Jahr 2028 hinziehen kann. Die Stadt ist dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Erst, wenn eine ausreichende Summe als Förderung bereitsteht, geht es in die heiße Phase.

Von einem auf den anderen Tag geschlossen

Anwohner aus Neukamp sehen dem Vorhaben aktuell gelassen entgegen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Brücke derzeit gefährlich für den Verkehr ist“, sagt Günther Haußmann. Er gibt aber zu bedenken, dass die Kommunikation vor der letzten Sanierung unglücklich gelaufen ist. „Nachdem der Gutachter da war, wurde die Brücke von einem auf den anderen Tag geschlossen.“

Günther Haußmann aus Neukamp Quelle: Christian Rödel

In diesem Zusammenhang wünscht er sich, dass für die Anwohner vor dem Brückenneubau der Plattenweg zwischen den beiden Ortsteilen zumindest so instand gesetzt wird, dass er als Umleitungsstrecke vernünftig befahrbar ist.

Das wichtigste Anliegen für Anwohner Klaus-Michael Erben: „Eine neue Brücke muss in einer entsprechenden Stärke gebaut werden, damit wieder schwere Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge passieren können. Das sollte Priorität haben.“

Klaus-Michael Erben aus Neukamp Quelle: Uwe Driest

Im Zusammenhang mit dem Neubau könnten aus seiner Sicht auch Überlegungen folgen, wie man künftig mit dem Wreecher See umgehen soll. „Mittlerweile ist es kein See mehr, sondern eine Lagune“, sagt er. Nach derzeitigem Stand seien diesbezüglich keine Maßnahmen geplant, wie das Biosphärenreservat Südost-Rügen mitteilt.

Von Mathias Otto