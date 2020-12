Rügen

Bisher hatte die Landesregierung das Tra­gen ei­nes Mund-Na­senschut­zes lediglich in Bahn, Bus und anderen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen, beim Friseurbesuch, in öffentlichen Gebäuden und in weiteren Bereichen verpflichtend vorgeschrieben. Das Recht, weitergehende Anordnungen – beispielsweise eine Mund-Nasenschutzpflicht auch an besonders belebten öffentlichen Orte wie Fußgänger­zonen zu verhängen – hatte das Land den Kreisen und kreisfreien Städten ausdrücklich eingeräumt.

Davon macht Landrat Stefan Kerth ( SPD) nun Gebrauch und erlässt zwei Allgemeinverfügungen zu Anordnungen von Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der Neuinfektionen der Atemwegserkrankung Covid-19.

Maskenpflicht von 10 bis 18 Uhr

„Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass die Wellen der deutschlandweiten Neuerkrankungen mit Verzögerung auch immer unser Bundesland, unseren Landkreis erreichen“, so Kerth. Um die jetzige Welle abzuflachen, verfügte der Landrat, dass mit sofortiger Wirkung bis auf Widerruf wie bisher jede Person in öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nase-Bedeckung tragen muss.

Auch für diese Skulptur an der Binzer Promenade herrscht Maskenpflicht. Quelle: Uwe Driest

Zudem gilt in der Zeit von täglich 10 bis 18 Uhr eine ergänzende Mund-Nase-Bedeckungspflicht auch unter freiem Himmel auf Wochenmärkten und an solchen Orten, wo sich Menschen auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Die Regelung gilt ausdrücklich auch für Fußgängerzonen. „Diese Orte legen die örtlichen Behörden fest“, heißt es in der Anordnung. Besondere Rücksicht ist daher auch nicht nur in, sondern auch auf den Parkplätzen vor Supermärkten geboten, betont Kreissprecher Olaf Manzke. „Wenn sich im Weihnachtsgeschäft eine Schlange an den Einkaufswagen bildet und Abstände nicht eingehalten werden, ist auch dort eine Maske zu tragen.“

Verkauf alkoholischer Getränke künftig untersagt

Auf Rügen sind davon vor allem die Bäderorte betroffen. So gilt die erweiterte Maskenpflicht nun auch für die am meisten frequentierten Teile des Ostseebades Binz. Auf dem Seebrückenvorplatz sowie auf der Seebrücke selber herrscht ebenso Maskenpflicht wie auf dem Kurplatz östlich des Hotel Travel Charme Kurhauses. Auch der Abschnitt der Strandpromenade zwischen Fischräucherei Kuse bis zum Dorint-Seehotel fällt unter die Anordnung. In den drei nächstgrößeren Ostseebädern gilt die Maskenpflicht jeweils für die Straßen, die zum Strand führen. In Sellin ist das die Wilhelmstraße, in Baabe und Göhren jeweils die Strandstraße.

„In kleinen Gemeinden, wo sich kaum mehr als zehn Personen begegnen, wollen wir die Verhältnismäßigkeit wahren“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Die Hafenstadt Sassnitz gab eine „Negativmeldung“ an den Landkreis ab, ist also nicht von den aktuellen weitergehenden Regelungen zur Maskenpflicht betroffen. Auch aus den Ämtern Nord- und Westrügen sowie der Stadt Bergen wurden keine weiteren Auflagen zum Tragen einer Maske bekannt.

Überall gilt allerdings, dass auch der Ausschank von Glühwein und anderen alkoholischen Getränken ab sofort untersagt ist. Davon betroffen sind auch unter freiem Himmel stehende Stände, wie beispielsweise auf dem Vorplatz des Hafens von Lauterbach. In Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen ist ab dem kommenden Montag (14.12.) der Unterricht ab Klassenstufe 7 im Präsenzunterricht untersagt. Gelernt wird dann im Distanzunterricht von zu Hause aus. Für die Klassen 1-6 bleibt es hingegen beim Präsenz­unterricht in den Schulen.

Hotels und Einzelhandel zu

Besuche innerhalb der Kernfamilien bleiben erlaubt. Anders als geplant, bleiben aber Beherbergungsbetriebe auch für Angehörige geschlossen. Weitere Einschränkungen werden voraussichtlich ab dem 4. Advent (20.12.), spätestens aber nach Weihnachten, folgen. Dann wird der Einzelhandel – ausgenommen Lebensmittelmärkte – geschlossen. Silvesterfeiern mit mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten entfallen ebenso.

Corona-Inzidenz im Landkreis Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen sind in den vergangen Tagen wiederholt erhöhte Neuinfektionszahlen registriert worden, die den lnzidenzwert auf aktuell 56,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb eines Zeitraumes von sieben Tagen steigen ließen. Eine Entwicklungsprognose zu niedrigeren Werten ist nicht möglich, die dynamische Entwicklung lässt aktuell erwarten, dass die 7-Tage-lnzidenz kurzfristig weiter steigen wird. Die vollständige Verordnung findet sich unter www.lk-vr.de/Hinweise/Bekanntmachungen.

Der Landrat hofft auf das Verständnis der Einwohnerinnen und Einwohner Vorpommern-Rügens. „Bislang sind wir in unserem Landkreis vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Unser Gesundheitsamt konnte alle Infektionsketten aufspüren und unterbrechen. Damit das so bleibt, bedarf es jetzt großer Disziplin. Ich wünsche uns allen, dass uns dieser Weg zu einem Weihnachten in Familie führt“, so Stefan Kerth.

Von Uwe Driest