Bergen

In den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern müssen seit Montag keine Masken mehr getragen werden. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Schulgebäude wird aber weiter empfohlen, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) zuvor erklärt hatte. Auch das Einhalten von Abständen sei weiter sinnvoll. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Die Maskenpflicht entfällt drei Tage früher als geplant. Hintergrund ist das gerichtliche Aus für die Corona-Hotspot-Regel in MV.

Corona-Tests finden Oldenburg zufolge weiter statt, sie seien von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts nicht berührt. Alle Schüler werden danach dreimal pro Woche getestet, es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen.

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte die Corona-Hotspot-Regel im Land am Freitag gekippt. Geklagt hatte die AfD. Die Richter beanstandeten, dass das komplette Bundesland vom Landtag zum Corona-Hotspot erklärt worden war. Nach ihrer Auffassung hätte die Lage in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt sorgfältig geprüft werden müssen. Dies sei nicht erfolgt.

„Erleichterung für uns“

Die Erleichterung ist auch auf der Insel Rügen zu spüren, aber auch die Sorge über weitere Ansteckungen – immerhin beginnen in den nächsten Tagen die Abschlussprüfungen. „Unsere Kinder sind erleichtert und freuen sich über diese Entscheidung“, sagt Heike Wagner, Schulleiterin der Grundschule Sagard. Sie hatte über die Neuerungen Kollegen und Schüler am Montag informiert und ihnen freigestellt, die Maske weiterhin zu tragen.

Ebenso in der Halbtagsgrundschule „Kranichblick“ in Samtens. „Es war vorher schon geregelt, dass am Sitzplatz die Maske abgenommen werden konnte. Es ist aber schön, dass sich alle wieder ins Gesicht schauen können. Das ist auch eine Erleichterung für uns“, sagt Schulleiterin Elke Meissner. Vor allem auch deshalb, weil diese Schule als erste Einrichtung im Kreis im März mit Luftfiltern ausgestattet wurde.

Schüler tragen weiterhin Maske

„Diese Entscheidung ist eine politische, keine medizinische“, sagt Christoph Racky, Schulleiter am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen. Sorgenfalten bereiten die anstehenden Abiturprüfungen, die ab Mittwoch beginnen. „Die Schüler sollen vernünftig durch die Prüfungen kommen. Nichts wäre schlimmer, als würden sie aufgrund einer Infektion mit Quarantäne erst an einer Nachprüfung zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen können.“ Aus diesem Grund habe ein Teil der Schülerschaft auch nach der OVG-Entscheidung die Schule nur mit Mund-Nase-Bedeckung betreten.

Von Mathias Otto