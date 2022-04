Rügen: Mehr Bewegung für Selliner Grundschüler  

Sellin

Auf die Plätze, fertig, los! Schulsozialarbeiterin Catharina Torgau hatte die Tür noch gar nicht ganz aufgeschlossen, das war der Andrang schon riesengroß. Aus dem neuen Spiel- und Gartenhäuschen auf dem Schulhof heraus verteilte sie an die Selliner Grundschule eine Fülle von neuen Spielgeräten, Geschicklichkeits- und Balancespielen. Schnell hatten sich die Mädchen und Jungen die Roller und andere zwei- und dreirädrige Gefährte wie Driftscooter, Trikes und Swingcarts genommen und sie ausprobiert. Nicht weniger begehrt: Slackline und Balancierrollen. Aber auch mit den Bällen und Springseilen sowie Gummitwist und Sandspielzeug vergnügten sich die Grundschüler. Ein paar Jungs testeten gleich das Bowlingset aus.

Fahrzeuge, Bälle und Co können die Kinder jetzt immer in den Hofpausen und auch am Nachmittag für freies und angeleitetes Spiel nutzen, wobei gleichzeitig auch soziale Kompetenzen trainiert werden sollen. Das Projekt hat Catharina Torgau angeschoben. Die Selliner Bildungseinrichtung war damit dem Aufruf des Landesförderinstitutes im letzten Jahr gefolgt, ein bedarfsgerechtes Angebot an ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Grundschulkinder zu schaffen.

Einige Jungen probierten gleich mal das Bowlingspiel aus. Quelle: Gerit Herold

Bewegungsorientiertes Angebot

„Angestoßen durch die Corona-Pandemie, mangelnder Bewegung und monatelang fehlender Interaktion der Kinder untereinander, haben wir uns entschieden, unsere Schule durch ein bewegungsorientiertes Angebot zu ergänzen“, so Torgau. Ziel dabei sei es, dass bei allem Spielspaß auch das soziale Miteinander und gemeinschaftliche Spiele gefördert werden und die Kinder lernen, sich beim Nutzen der Geräte abzuwechseln, Regeln einzuhalten und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. „Es ist uns wichtig, neben einem strukturierten Schulalltag den Kindern ebenso die Gelegenheit zu bieten, ihr freies Spiel ausleben zu dürfen“, so Torgau.

Kinder werden im Garten aktiv

Die Kinder werden auch gärtnerisch aktiv, wozu Arbeitsmittel zur Verfügung stehen. Ihren grünen Daumen können sie beweisen, wenn sie ihre schon bunt bemalten Hochbeete nach und nach befüllen. Nach den Frühblühern werden dann auch die bereits gezogenen Tomaten- und Zucchinipflanzen sowie Kräuter in die Erde kommen. Eine kleine Gartengruppe hat sich bereits gebildet, die die Pflege und dann auch die Ernte der Beete übernimmt. Gemüse und Kräuter sollen einmal in der Schulküche verarbeitet werden.

Auf dem Schulhof wird auch noch eine Chill-out-Arena eingerichtet mit Sitzsäcken, Sonnensegel und Blühstreifen daneben. Außerdem kommt eine mobile Soundanlage zum Einsatz, damit die Kinder zur Musik Tänze einstudieren können.

Von Gerit Herold