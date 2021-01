Bergen

Überwältigend: Anders kann es Heike Stock, Leiterin der Tiernotstation auf Rügen, nicht in Worte fassen, was Kunden der Fressnapf-Filiale in Bergen auf Rügen für die Tiere der Einrichtung im Bergener Ortsteil Tilzow getan haben. Mit einer großen Anzahl von gespendeten Geschenken für die Vierbeiner endete nun die Aktion „Wunsch - Weihnachtsbaum für Tiere“ in dem Heimtierbedarf-Geschäft.

Wunschbaum hat Tradition

Zusammengekommen ist eine Vielzahl von Futtermitteln für Katzen und Hunde, Leckerlies, Tierzubehör und Spielzeug, Katzenstreu und Katzentoiletten. „Das Auto unseres Vereins war voller, von Kunden gespendeter Geschenke für unsere Tiere“, berichtet Andrea Köster vom Vorstand des Tiernotstation-Betreibervereins, des Tierschutzvereins Rügen/Hiddensee.

Das „Abräumen“ des Weihnachtsbaumes im Fressnapf übernahmen Heike Stock und Tierschutzverein-Vorstandsmitglied Dieter Schröder. „Wir möchten uns bei allen Spendern herzlich bedanken“, sagt auch er im Namen des gesamten Vorstandes.

Den Monat Dezember über stand in dem Geschäft ein mit zahlreichen Wünschen der Tiere geschmückter Weihnachtsbaum. „Dies hat schon seit einigen Jahren Tradition. Wir möchten uns deshalb auch bei dem Team der Verkäuferinnen der Fressnapf-Filiale unter der Leitung von Nicole Holzerland für die Durchführung dieser tollen Aktion bedanken“, sagt Andrea Köster.

Große Aufgabe für den Tierschutzverein

Gerade die vergangenen Wochen hätten den Vereinsmitgliedern gezeigt, wie groß das Herz der Rügener für die Fellnasen in der Tiernotstation ist. „Und es hat uns einmal mehr in unserer Arbeit bestärkt“, sagt sie. Auf die Vorstandsmitglieder kommen in den nächsten Wochen und Monaten große Aufgaben zu. Denn nachdem die Zukunft der Tiernotstation lange ungewiss gewesen ist, haben Bergens Stadtvertreter dem Betreiberverein nun ihr Vertrauen geschenkt.

Auf ihrer jüngsten Zusammenkunft haben sie beschlossen, dem Antrag des Vereins auf Bestellung eines Erbbaurechts für die Grundstücke der Tiernotstation im Ortsteil Tilzow zuzustimmen. Bedeutet: So ein Verkehrsgutachten vorliegt, können Verein und Stadt Pachtzins und Pachtdauer aushandeln. Ist der Erbbaupachtvertrag schließlich unterzeichnet, kann der Tierschutzverein selbstständig einen lange gehegten Wunsch angehen: Die Sanierung der Gebäude der Tiernotstation.

Von Anja Krüger