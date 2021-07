Rügen

Das Unwetter, das in der Nacht zu Sonnabend über Norddeutschland hinwegzog, richtete besonders auf der Insel Rügen großen Schaden an. Es kam zu Schäden an Hängen, Steilküsten und Gemeindestraßen. Straßen, Parkplätze und Wanderwege wurden gesperrt und dürfen teilweise immer noch nicht betreten oder befahren werden. Auch die Bundesstraße 96 ist betroffen. Bei Samtens rutschte eine Böschung ab, Autofahrer werden umgeleitet.

Vielerorts wurden nach Angaben mehrerer Wetterportale mehr als 100 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden gemessen – etwa im Nationalpark Jasmund und Julisruh. Zum Vergleich: Das würde einer doppelten monatlichen Durchschnittsmenge entsprechen. In mehreren Orten gab es teilweise bis zu einem halben Meter Hochwasser. Die Feuerwehren mussten zahlreiche Keller leerpumpen. Auch viele Gehwege wurden hochgespült. Auf den Campingplätzen standen zahlreiche Zelte unter Wasser. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zum Samstag mehr als 250 wetterbedingte Einsätze im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Autofahrer werden umgeleitet

Das Ausmaß des Unwetters, das Rügen am Wochenende überraschte, war erst am Sonnabendvormittag zu sehen. Kurz hinter der Shell-Tankstelle in Samtens kann man die ersten kleineren Abbrüche sehen, ebenfalls in der Kurve dieser Abfahrt. Hinter der Brücke, die über die alte B 96 verläuft, tauchen die größten Löcher auf, hier rutschte die Brückenböschung ab. Zum Teil so viel, dass über mehrere Meter Straßenteile freiliegen. „Die Polizei sah diesen Bereich als Gefahrenquelle an und sperrte ihn vorsorglich. Seit Sonnabend ist in Richtung Bergen ein Teilbereich gesperrt“, sagte ein Polizeisprecher.

Genauer gesagt müssen Autofahrer Samtens-Mitte abfahren. Dann entweder Umleitung über die Landesstraße in Richtung Berglase fahren oder über die L 30 und Stralsunder Straße in Samtens bis zur nächsten Auffahrt. „Am Montag werden Mitarbeiter vom Straßenbauamt diese Stelle begutachten und dann entscheiden, wie es weitergehen soll“, so der Sprecher.

Straße in Seedorf unterspült

Schwer getroffen hatte es auch die Bäderküste, allen voran den Amtsbereich Mönchgut-Granitz. Allein an den öffentlichen Straßen im Amtsbereich Mönchgut-Granitz ist ein Schaden von drei bis fünf Millionen Euro entstanden, sagt Amtsleiter Arne Fründt. Eine Stichstraße in Seedorf hatte es besonders schwer getroffen, die auf einer Strecke von 300 Metern bis 1,5 Meter unterspült worden ist. Diese Straße ist komplett gesperrt.

Zwar seien viele andere Straßen und Wege mittlerweile wieder passierbar, aber die Warnung gelte trotzdem weiter. „Weitere Straßenabsackungen werden noch hinzukommen. Wir haben erst am Sonntag wieder eine Sperrung veranlassen müssen – und es wird noch weitergehen“, sagt er. Deshalb werde Montagfrüh der Krisenstab mit Bürgermeistern zusammenkommen, um zu beraten, wie jetzt vorgegangen werden muss. Auch der Landkreis ist informiert.

Nicht den Steilküsten nähern

Verletzt wurde durch das Unwetter glücklicherweise niemand. Damit das so bleibt, warnt Arne Fründt die Menschen, sich nicht den Steilküsten zu nähern. Denn hier wurden an unterschiedlichen Stellen Risse festgestellt. „Nach dem Regen folgte sofort Sonnenschein. Das kann einen Abbruch begünstigen“, so der Amtsleiter. Am Montag werde deshalb mit einer Drohne gründlich das Küstengebiet abgeflogen.

Besondere Vorsicht gilt mit Stand vom Sonntagnachmittag in diesen Bereichen: Mittelweg, Bahnhofstraße, Am Nordstrand in Göhren, Uhlenweg, Granitzer Straße in Sellin. In der Bahnhofstraße gab es hier zudem einen Hangabrutsch.

In diesem Zusammenhang warnt das Amt, bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen zu gehen. „Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Verhältnissen an. Schwimmen Sie nicht in überschwemmten Straßen“, so die Mitteilung vom Amt.

Auch das Durchschreiten von überschwemmten Unterführungen kann lebensgefährlich sein. Durch den Druck im Kanal können Schachtabdeckungen hochgedrückt werden. Dabei entsteht ein Sog, durch den eine Person angesaugt werden kann.

Von Mathias Otto