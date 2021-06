Bergen

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Verbrauch von Einwegverpackungen in der Gastronomie im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen. Schon ab dem 3. Juli dieses Jahres tritt das Verbot von Einwegartikeln wie Plastik-Trinkhalme und -Geschirr in Kraft. Ab dem Jahr 2023 werden Caterer, Lieferdienste und Restaurants verpflichtet, Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Bestellen und Mitnehmen anzubieten.

Im Rahmen des Projektes „Weniger fürs Meer“ sucht der Tourismusverband Rügen schon jetzt zehn Vorreiter aus der Gastronomie, um diese bei der Einführung des Mehrweg-Pfandsystems der Firma Recup (Trinkbecher und Schalen für Speisen) finanziell zu unterstützen. Die Unterstützung wird durch eine Projektförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht und beinhaltet die Übernahme der Recup-Systemgebühr für zwölf Monate sowie ein Starterset an Schalen oder Trinkbechern im Gesamtwert von 615 Euro pro Unternehmen.

Gastronomen können Geld erhalten

„Weniger fürs Meer“ ist eine gemeinsame Initiative des Tourismusverbandes Rügen, des Biosphärenreservats Südost-Rügen sowie der Hansestadt Stralsund zur Vermeidung von Einwegplastik und zur Stärkung des Umweltbewusstseins. Das Projekt wird aktuell durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. In den letzten Jahren konnten bereits 40 Partner auf der Insel Rügen und in der Hansestadt Stralsund finanziell bei der Einführung des Recup-Pfandsystems unterstützt werden. Es ist eine eigene Rügen-Stralsund-Edition des Pfandbechers entstanden. Weitere Informationen zum Projekt gibt es hier.

Potenzielle Interessenten von der Insel Rügen können sich bis zum 30. Juni 2021 per Mail an mail@tourismus-ruegen.de mit dem Betreff „Den Mehrweg gehen“ an den Tourismusverband Rügen wenden. Gastronomen der Hansestadt Stralsund melden sich bitte bei Stephan Latzko per Mail an slatzko@stralsund.de.

Von ud