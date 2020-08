Rügen: Mit dem Sommer kommt der Ärger über Parksünder

Bergen

Die Insel ist voll von Urlaubern. Erst kürzlich titelte die OSTSEE-ZEITUNG „Auf Rügen doppelt so viele Urlauber je Einwohner wie auf Mallorca“. Doch was unter anderem Hoteliers und Gastronomen freuen dürfte, sorgt auch alle Jahre wieder für Ärger. Denn mit der Urlaubssaison steigen auch die Beschwerden über Parksünder.

Auch manch einem Inselbewohner sind diese ein Dorn im Auge. Einer von ihnen ist Dieter Kittler aus Bergen. „Heute durfte ich wieder einmal von Bergen nach Vitt fahren. In der Schaabe sträuben sich mir jedes mal die wenigen verbliebenen Haare“, schreibt er an die OZ-Redaktion. Trotz vorhandener Parkplätze hätten die Fahrzeuge – sowohl Einheimische als auch Urlauber – jenseits der Fahrbahnbegrenzung im Gras oder zwischen Bäumen gestanden, schildert er.

Anzeige

Parken in der Schaabe ist ein Dorn im Auge

Sein Ärger ist nicht unbegründet und geht einher mit der Angst vor eventuellen Gefahren – für Mensch und Natur. Denn die Schaabe, eine fast zwölf Kilometer lange Nehrung zwischen den Halbinseln Jasmund und Wittow, ist bewaldet. Immerhin 168 Hektar groß ist dieser Küstenschutzwald auf dem nur 600 bis 2000 Meter breiten Landstreifen. Und so hat nicht nur Dieter Kittler berechtigte Angst unter anderem vor einem Waldbrand.

Weitere OZ+ Artikel

Auch im zuständigen Amt Nord-Rügen bereiten die am Straßenrand abgestellten Pkw Kopfzerbrechen, wie die leitenden Verwaltungsbeamtin Gabriela von der Aa berichtet. „Das Parkgeschehen ist uns seit Jahren ein Dorn im Auge“, sagt sie. Jedoch seien dem Amt sozusagen die Hände gebunden. „Sowohl Straße als auch Wald gehören dem Land“, informiert sie. „Und generell ist das Parken in der Schaabe auf dem Seitenstreifen entlang der Landesstraße nicht verboten“, erklärt Gabriela von der Aa.

Neben Politessen: Binz setzt auf Online-Anliegen-Melder, Bergen auf Apps

„Abstrafen können wir dort deshalb nur die Verkehrsteilnehmer, deren Wagen zum Teil noch auf der Straße stehen“, erklärt die leitende Verwaltungsbeamtin. Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind täglich im gesamten Amtsbereich unterwegs, um Parksündern einen Denkzettel zu verpassen.

In der Gemeinde Binz hat man neben zwei Außendienstmitarbeitern mit dem sogenannten Anliegen-Melder auf der Internetseite der Gemeinde im Frühjahr eine Möglichkeit für Einwohner und Gäste geschaffen, die Verwaltung auf Missstände aufmerksam zu machen – auch auf Falschparker. Lediglich ein Hinweis sei zu widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen seitdem eingegangen, informiert Binz’ Pressesprecher Lutz Reuter. Die Bußgeld-Einnahmen zu erhöhen, sei, wie manch einer denken möge, nicht der Grund für die Einführung des Online-Anliegen-Melders. „Diese digitale Kontaktmöglichkeit zielt darauf ab, die Service-Qualität und Transparenz der Verwaltungsarbeit für EinwohnerInnen und Gäste zu stärken. Der Anliegen-Melder kann beispielsweise dabei helfen, defekte Straßenbeleuchtungen schneller instand zu setzen oder Vandalismus-Schäden zu beheben, indem unsere Verwaltungsmitarbeiter zeitnah über einen derartigen Sachverhalt informiert werden. Zudem kann auf unserer Internetseite nachvollzogen werden, ob ein gemeldetes Anliegen gerade bearbeitet wird oder bereits erledigt ist“, erklärt er.

Beim Amt Bergen habe man ebenfalls bereits über die Möglichkeit nachgedacht, ein Formular auf dessen Internetseite zu stellen, mit dem Falschparker gemeldet werden können, informiert Volker Paarmann, Leiter des Bergener Bau- und Ordnungsamts. Jedoch habe man davon Abstand genommen. „Weil es entsprechende Apps für Smartphones gibt, die jeder nutzen kann“, begründet er.

Amt Nord-Rügen fordert Lösung für die Schaabe

Weder App noch Online-Formular nutzen allerdings dem Amt Nord-Rügen in Sachen Park-Situation in der Schaabe. Viel wichtiger, als Parksünder abzustrafen, sei in dem Fall die Sicherheit. „Deshalb kämpfen wir seit Jahren für ein generelles Parkverbot entlang der Landesstraße dort“, berichtet die leitenden Verwaltungsbeamtin.

Auch häufigeres Mähen der Seitenstreifen durch die Straßenmeistereien sei angeregt worden, um die Gefahr eines Brandes in den Sommermonaten zu bannen. „Aber uns wird immer nur gesagt, was nicht geht. Was möglich wäre dagegen nicht“, sagt sie verärgert. „Wir hätten gern eine Lösung des Problems, damit wir nicht mehr Angst haben müssen, dass etwas passiert“, fügt Gabriela von Aa abschließend hinzu.

Von Anja Krüger