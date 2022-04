Mukran

Mit der Eisenbahn über die Ostsee nach Schweden – das dürfte seit dem Ende der traditionsreichen Königslinie und dem Umbau des Fähranlegers vorerst Geschichte sein. Und doch sollen Reisende künftig mit dem Zug in Richtung Norden fahren können. Das Land wird eine neue Bahnverbindung vom und zum Fährhafen Mukran einrichten. Vom 21. Mai bis in den Oktober hinein sollen immer sonnabends Zugverbindungen zwischen dem Bahnhof Bergen auf Rügen und dem Haltepunkt vor dem Fährterminal in Mukran angeboten werden.

Mit einer Länge von 18 Kilometern ist die neu geschaffene RE 27 die kürzeste Regional-Express-Linie in MV und dürfte auch deutschlandweit zu den kürzesten RE-Linien zählen. Der Zug pendelt lediglich zwischen dem Anfangs- und dem Endbahnhof. Einen Zwischenstopp in Lietzow gibt es nicht.

Land übernimmt Kosten

Mit der neuen Linie kommt auch ein weiterer Zugbetreiber auf die Insel. Bislang sind hier die Deutsche Bahn (Fernverkehr), die ODEG (RE 9 nach Sassnitz und Binz) und die PRESS (Nebenstrecke zwischen Bergen und Lauterbach-Mole sowie Rügensche BäderBahn) unterwegs. Mit dem Betrieb auf der neuen Expresslinie hat das Land die Hanseatische Eisenbahn GmbH (HANS) „einstweilig beauftragt“, wie es aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium heißt. Das geschah ohne Ausschreibung, jedoch „entsprechend den gesetzlichen Regelungen auf dem Wege einer Direktvergabe.“

Für die Fahrten an den insgesamt 21 Betriebstagen zahlt das Land rund 40 000 Euro an das brandenburgische Eisenbahnunternehmen. Das wird nach Aussagen des Prokuristen Karsten Attula auf der Linie einen Dieseltriebwagen aus der Baureihe BR 672 einsetzen. Frühere Generationen dieser kleineren Schienenfahrzeuge wurden seinerzeit spöttisch „Ferkeltaxi“ genannt, weil sie meist auf Nebenstrecken in ländlichen Gebieten eingesetzt wurden.

Mit wie vielen Passagieren das Land rechnet, dazu gibt das Ministerium keine Auskunft. Seriös sei der Bedarf nicht abzuschätzen, weil das Angebot völlig neu sei, heißt es aus Schwerin. Dr. Ralf Böhme, Geschäftsführer der Eisenbahngesellschaft, zeigt sich laut Pressemitteilung „zuversichtlich, dass dieses Angebot regen Zuspruch finden wird.“ Es richtet sich laut Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer vor allem an jene, die „bequem und umweltfreundlich“ zu den Fähren Richtung Schweden und Dänemark reisen wollen.

Letzter Personenzug kam 2019

Dafür kämpfen der Hafen Mukran und die Vertreter von Fahrgastverbänden schon lange. Berlinaren, Malmö- oder Saßnitz-Express – diese Zuglinien, bei denen die Waggons auf die Fähren rollten, sind schon lange Geschichte. Nach Angaben des Fährhafens hat zuletzt im Jahr 2019 ein Personenzug am Bahnsteig vor dem Terminal Halt gemacht – der Nachtzug nach Malmö.

Weiter mit Bus und Bahn Mit Zug und Fähre über Rügen nach Skandinavien – und wie weiter? Wer in Ystad von der Fähre steigt, kann am Bahnhof der Hafenstadt per Zug weiterreisen. Wie Wilfried Kramer vom VCD sagt, gibt es Zugverbindungen in regelmäßigem Takt ins schwedische Malmö und von dort aus weiter über die Öresundbrücke in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Wer nach Bornholm reist, für den endet die Zugfahrt in Mukran. Auf der dänischen Insel gibt es keinen Eisenbahnverkehr, dafür aber ein sehr gutes Bus-Liniennetz, sagt Geraldine Dahlmann. Die Deutsche betreibt in Gudhjem ein Café und vermietet Ferienwohnungen in der Alten Strandvogtei. Buspassagiere sollten zumindest für die erste Fahrt ab dem Fährterminal Kleingeld (Dänische Kronen) dabei haben. Will man den Bus öfter nutzen, sei der Kauf einer Zehnerkarte sinnvoll.

In der Zwischenzeit ist es gemeinsam mit der kreiseigenen Busgesellschaft VVR gelungen, den Hafen über die Buslinie 22 verkehrstechnisch besser anzubinden. Von der dortigen Haltestelle kommt man nun zwischen 5 und 22 Uhr stündlich nach Sassnitz beziehungsweise in Richtung Binz.

Hoffen auf Fernzug-Verbindung

Nachdem 2020 die neue Fährlinie mit dem Katamaran zwischen Mukran und Ystad (Schweden) eröffnet worden war, machten die Hafengesellschaft und die VVR weiter Druck. Fährhafen-Chef Harm Sievers forderte einen Lückenschluss im Bahn-Netz, um die Metropolregionen Berlin einerseits und Malmö/Kopenhagen andererseits besser anzubinden. „In nur sieben Stunden von Ystad nach Berlin zu reisen, klimafreundlich und mit wenigen Umstiegen, das ist unser Ziel“, sagte damals Thomas Langlotz, Prokurist im Fährhafen.

Das könnte jetzt zu schaffen sein – im Idealfall, hat Dr. Wilfried Kramer vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) Nordost ausgerechnet. Er begrüßt die neue Zugverbindung, die auch der Verkehrsclub seit Jahren gefordert hatte. In Jubel scheint man aber weder beim VCD noch beim Hafen auszubrechen. Das am 21. Mai beginnende Angebot könne nur ein Anfang sein, so Kramer in einer Pressemitteilung.

In bisherigen Gesprächen zwischen dem Fährhafen, dem VCD und dem Land war es offenbar immer um die Verlängerung einer ICE- oder IC-Verbindung bis in den Hafen gegangen. Nach der jetzt präsentierten Lösung müssen an- und abreisende Passagiere in Bergen umsteigen. In einschlägigen Internetforen sorgt auch die Tatsache, dass der Zug nur an einem Tag in der Woche fahren soll, für Verwunderung.

Keine Verbindung für Frühaufsteher

Noch viel Luft nach oben gibt es auch bei der Fahrplangestaltung. Wer morgens um 8 Uhr nach Ystad will, kommt mit dem Zug nach wie vor nicht zur Fähre. Besser passt es da schon auf der Bornholm-Verbindung: Die Fährpassagiere kommen rund eine Stunde vor Abfahrt des Schiffes auf dem Bahnsteig im Fährhafen an – wenn sie denn den RE 27 in Bergen erwischt haben. Der fährt um 10.37 Uhr ab, etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft des ICE aus Berlin. Zumindest am Nachmittag klappt das dann besser. 13.13 Uhr kommt der ICE in Bergen an, 13.26 Uhr geht es weiter mit dem Regional-Express nach Mukran, wo um 14.30 Uhr die Fähre nach Rønne (Dänemark) und um 15 Uhr der Katamaran ins schwedische Ystad ablegen.

Die Anbindung an den Fernverkehr sei nicht optimal, aber eben auch nicht leicht zu regeln, sagt Katharina Henkel von der landeseigenen Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV). Die Pläne der Bahn werden mehr als ein Jahr im Voraus erarbeitet, „da braucht man lange Vorlaufzeiten.“ Die habe das Land für diese neue Regionallinie nicht gehabt. Man habe das Projekt relativ kurzfristig auf die Beine gestellt. Man wolle erst einmal sehen, wie dieses Angebot angenommen werde. Wenn die Linie erfolgreich sei, könne man den Fahrplan auch langfristig besser abstimmen.

Appell: Zugverbindung bewerben!

Damit sie erfolgreich werde, müsse sie aber auch beworben werden, erinnert Wilfried Kramer vom Verkehrsclub Deutschland. „Die Leute müssen doch erst mal erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt.“ Jetzt sei eine kluge Vermarktung gefragt, sowohl seitens der Reedereien als auch des Eisenbahnunternehmens. Die Fahrplandaten sollten schnellstens in die Datenbanken der Auskunftssysteme eingepflegt werden.

Nach einer Möglichkeit, Fahrscheine für die neue Regionallinie zu kaufen, wird man allerdings vergeblich suchen. Es gibt keine. Jedenfalls keine, die Geld kostet. Die Zugfahrt von und zur Fähre ist für die Passagiere kostenlos und bereits im Fährpreis enthalten. Deshalb wird auch kein Schaffner an Bord sein, sagt Karsten Attula von der Eisenbahngesellschaft. Allerdings Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Sie kontrollieren schon beim Einstieg in Bergen die Fährtickets.

Denn den Zug dürfen nur Fährpassagiere benutzen. Ausflügler, die vielleicht zum Schiffe Beobachten an die Ostsee wollen, lässt man nicht an Bord. Sie dürften den Bahnsteig in Mukran ohnehin nicht verlassen, weil der Hafen zum Sicherheitsbereich zählt.

Von Maik Trettin