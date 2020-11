Rügen: Mit karitativem Adventskalender Gutes tun und gewinnen

Sehlen

Der karitative Adventskalender der Rügener Soroptimistinnen wartet ab sofort wieder auf seine Käufer. Auf der Insel Rügen weiß man es längst: Mit dem Erwerb des beliebten Kalenders kann man Gutes tun und gleichzeitig auch noch gewinnen. Fünf Euro beträgt der Kaufpreis. Hinter den 24 Türchen warten lukrative Überraschungen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt sozialen Projekten zugute.

Unter dem Motto „Mit 5 Euro helfen und gewinnen“ werden in den 24 Dezembertagen bis Weihnachten rund 300 Gutscheine im Gesamtwert von 14 000 Euro verlost: Mehr als 100 Sponsoren spenden hunderte Sachpreise und Gutscheine – vom Wochenendurlaub im Hotel über Restaurantbesuche, Bilder, Bücher, Massagen und Autowäschen bis hin zu Eintrittskarten für Museen, Theater, Festspiele und viel anderem mehr.

Anzeige

Hauptpreise: Aufenthalt in Juniorsuite

Auch in diesem Jahr hat das Cliff Hotel Rügen wieder die Hauptgewinne gestiftet: drei „Kleine Auszeit“-Arrangements in der Juniorsuite im Gesamtwert von 1700 Euro. Die Erlöse aus dem Kalenderverkauf will der Förderverein Soroptimist Insel Rügen in diesem Jahr der Umweltbildung, einem Projekt Rügener Schulen zum Recht im Internet und gegen Cybermobbing, einem Gesundheitsprojekt der Altstadtschule Bergen sowie Terre des Femmes zukommen lassen.

Die Rügener Soroptimistinnen sind Teil von Soroptimist International, der weltweit größten Serviceorganisation berufstätiger Frauen. In 122 Ländern engagieren sich rund 75 000 Frauen für Menschen, die Hilfe brauchen. Für den guten Zweck veranstaltet der Rügener Club neben dem mittlerweile zwölf Jahre alten Kalenderprojekt regelmäßig auch das Weiße Dinner im Schlosspark Putbus und den Flohmarkt auf Hof Kluptow.

Verkaufsstellen

Kalender-Verkaufsstellen: Bergen: Rugard Apotheke, Billroth Apotheke, Anwaltskanzlei Larkens in der Bahnhofstraße, Autohäuser Eggert, Waschbar; Binz: Café Peters, Hauptstraße; Sellin: Schuhhaus am Seepark; Putbus: De Bloompott; Jasmund: Störtebeker Apotheke, Sassnitz, Baltic Apotheke, Sassnitz, Hansa Apotheke, Sassnitz, Kurhotel, Sassnitz, Bäckerei Peters, Sassnitz, Bäcker Arndt, Glowe, Friseur Große, Sagard, Physiotherapie Karger-Herzberg, Sagard, Autohaus Eggert, Sagard; Westrügen: Kita Löwenzahn, Buchladen Gingst; Mönchgut: Kurverwaltung Baabe, Kurverwaltung Middelhagen

Lesen Sie auch

Von OZ