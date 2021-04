Rügens Landschaft ist bei professionellen Fotografen und Filmemachern als Kulisse beliebt – gerade in Corona-Zeiten. Statt ins Ausland zu fliegen, sucht man verstärkt Hintergrundmotive und Drehorte in der Nähe. Eine Produktionsfirma will ihren Film lieber auf der Ostseeinsel als auf Mallorca drehen und auch ein Modefotograf lichtete die Models hier und nicht in Schweden ab.